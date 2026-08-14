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Ekonomi

TÜİK, enflasyon sepetinde yeni veriler ve iller ekliyor

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TÜİK, enflasyon sepetinde yeni veriler ve iller ekliyor

TÜİK, tüketici fiyatlarının takibinde web servis altyapısına geçiş için çalışma başlatırken zincir marketlerden alınan barkod verilerinin kapsamını da genişletecek. Yeni sistemle firmaların fiyat verilerini doğrudan TÜİK’e aktarmasının önü açılacak.

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Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici fiyatlarının takibinde kullanılan veri altyapısını genişletmeye hazırlanıyor.

TÜİK’in 2026 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’na göre, fiyat toplama sisteminde de web servis altyapısına geçiş üzerinde çalışılacak. Böylece kurumsal firmalardaki fiyat verilerinin TÜİK’e doğrudan ve düzenli biçimde aktarılmasına yönelik altyapı oluşturulabilecek.

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Aynı zamanda fiyatların internet üzerinden derlenmesinde kullanılan altyapı geliştirilecek ve bu doğrultuda mevcut web servis yapısına geçişe yönelik çalışma yürütülecek ve internet sitelerindeki fiyatların sistem tarafından taranmasının yanı sıra firmaların kendi sistemlerindeki verilerin belirlenen standartlarda doğrudan TÜİK’e aktarılmasının önü açılabilecek.

TÜİK, enflasyon sepetinde yeni veriler ve iller ekliyor
Başlık ResmiTÜİK, enflasyon sepetinde yeni veriler ve iller ekliyor
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TÜİK, fiyat istatistiklerinde kullanılan barkod verilerinin kapsamını da genişletti. Zincir marketlerin satış miktarı, cirosu ve birim fiyatların daha ayrıntılı ve düzenli izlenmesine yönelik kontrolleri güçlendiren TÜİK barkod tarama verilerinin TÜFE üretim sürecinde daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmalara devam edecek.

TÜİK, enflasyon sepetinde yeni veriler ve iller ekliyor
Başlık ResmiTÜİK, enflasyon sepetinde yeni veriler ve iller ekliyor

Zincir marketlerden alınan verilerin il bazında bütün satışları kapsayacak şekilde düzenli temini sürdürülürken veri kalite kontrollerinin de güçlendirilmesi hedefleniyor.

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