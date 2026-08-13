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"Redkitler" ve "Erdoğan Aykut suç örgütü" elebaşları Gürcistan'da yakalandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı başta olmak üzere Türk makamları koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, 'Redkitler' organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen ile 'Erdoğan Aykut' organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalandı. Kırmızı bültenle aranan 2 organize suç örgütü elebaşı Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye iade edildi.

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İçişleri Bakanlığı, "Organize suç örgütü elebaşıları nereye kaçarlarsa kaçsınlar Türk devletinin pençesinden kurtulamazlar." notuyla yeni bir operasyonu duyurdu.

'REDKİTLER' VE 'ERDOĞAN AYKUT' ÇETELERİNİN ELEBAŞLARI YAKALANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Redkitler" organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen ile "Erdoğan Aykut" organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut'un, Gürcistan'da yakalanarak bugün Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı belirtildi.

Çalışmanın, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Asayiş Daire Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yapıldığı ifade edildi.

"Redkitler" ve "Erdoğan Aykut suç örgütü" elebaşları Gürcistan'da yakalandı
Başlık Resmi"Redkitler" ve "Erdoğan Aykut suç örgütü" elebaşları Gürcistan'da yakalandı

Açıklamada, Delen'in "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma", "taşıma veya bulundurma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı bilgisi verildi.

Erdoğan Aykut'un ise "silahla yağma", "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" ve "hırsızlık" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı ifade edildi.

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"HİÇBİR ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca 'silahla tehdit', 'kamu malına zarar verme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Kule Emre organize suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan ile 'hakaret', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kasten öldürmeye azmettirme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'sahte para basmak', '6136 sayılı Kanun'a aykırılık', 'tasarlayarak kasten öldürme', 'gece vakti silahla yağma', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten adam öldürme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.B, D.Y, H.U. ve F.S. isimli şahıslar da Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı. Çocuklarımızın geleceğine uzanan, gençlerimizi suç batağına çekmeye çalışan hiçbir organize suç örgütüne geçit vermeyeceğiz. 10 yıl da geçse, 100 yıl da geçse, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk Devletinin pençesinden kurtulamayacaklar."

Bakanlık açıklamasında "Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı, Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Nereye kaçarlarsa kaçsınlar; milletimizin huzuruna kasteden, gençlerimizi suçun karanlığına çekmeye çalışan organize suç örgütlerinin peşini bırakmayacağız. Aralarında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan iki organize suç örgütü elebaşının da bulunduğu 7 şahıs, Gürcistan’da yakalanarak ülkemize getirildi. Türk Devleti’nin nefesi enselerinde, adaletin eli yakalarında olacak.Emeği geçen tüm kahramanlarımızı tebrik ediyorum."

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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