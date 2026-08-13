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Türk bayrağını yakan şüpheliden 'şizofreni' savunması

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir şüpheli işletmeden asılı duran Türk bayrağını yakmaya çalışmıştı. Polis tarafından yakalanan şüpheli kendisine şizofreni tanısı konulduğunu bayrağı bu nedenle yaktığını söyledi.

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Türk bayrağını çakmakla yakmaya çalıştığı için gözaltına alınan şüpheli yakalanarak adliyeye gönderildi.

Bir işletmenin önünde asılı olan Türk bayrağını ateşe verdiği suçlamasıyla gözaltına alınan Ayşe A'nın (31) emniyetteki işlemleri sona erdi. Şahıs, polise verdiği ifadesinde kendisine şizofreni teşhisi konulduğunu, bu nedenle bayrağı yaktığını söyledi.

Zanlı, güvenlik tedbirleri altında Muğla Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki bir işletmenin önünde asılı duran Türk bayrağının hasar gördüğünü görenler, durumu polise haber vermiş, ihbar sonrasında bölgeye giden emniyet ekipleri, etraftaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemişti.

Kamera kayıtlarından, yoldan geçen bir kadının durarak elindeki çakmakla Türk bayrağını yaktığı ve uzaklaştığı belirlenmişti. Olayla alakalı Ayşe A. gözaltına alınmıştı.

BAKMADAN GEÇME
Muğla
GÜNDEM

Muğla'da Türk bayrağını yakan kadın gözaltına alındı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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