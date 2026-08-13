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Spor

Trabzonspor'a kötü haber: Ernest Muçi’nin sakatlık durumu

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Trabzonspor'a kötü haber: Ernest Muçi’nin sakatlık durumu

Bordo-mavili kulüp, 25 yaşındaki Arnavut yıldız Ernest Muçi'nin uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

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Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Ernest Muçi’nin sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

UYLUK ÖN KAS GRUBUNDA KANAMA VE ÖDEM

Ahmet Beşir, “Oyuncumuz Ernest Muçi’nin antrenman sırasında sol uyluk ön bölgesinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, bonservisi Beşiktaş'ta olan Ernest Muçi'nin 8,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmıştı.
Başlık ResmiTrabzonspor, bonservisi Beşiktaş'ta olan Ernest Muçi'nin 8,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmıştı.

SAHALARDA NE KADAR UZAK KALACAK?

Ernest Muçi'nin, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 haftasında oynanacak Kasımpaşa ve Başakşehir maçları ile UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Karadeniz ekibini yalnız bırakması bekleniyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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