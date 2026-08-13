Amasya'da deprem mi oldu? 13 Ağustos AFAD son depremler

Amasya'nın Göynücek ilçesinde 13 Ağustos 2026 Perşembe günü deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 13.33'te kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü. Depremin ardından vatandaşlar "Amasya'da deprem mi oldu?" ve "Amasya Göynücek depremi kaç büyüklüğünde?" sorularına cevap aramaya başladı. İşte, 13 Ağustos AFAD son depremler...

AFAD'ın 13 Ağustos 2026 tarihli verilerine göre gün içerisinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda küçük ve orta büyüklükte deprem meydana geldi. Gün içinde hissedilen sarsıntılar ise AFAD son depremler gündeme geldi. Peki, Amasya'da deprem mi oldu?

Amasyada deprem mi oldu? 13 Ağustos AFAD son depremler

AMASYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Amasya'nın Göynücek ilçesinde saat 13.33'te 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından kaydedilen sarsıntının merkez üssü Göynücek olarak açıklandı. Sarsıntının yerin 17,95 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

Sarsıntı Çorum, Tokat, Yozgat ve Samsun gibi çevre illerde de hafif ölçekte hissedildi.

Sabah saatlerinde ise Amasya'da Göynücek merkezli 3,0 büyüklüğüinde, 2,3 büyüklüğünde ve 2,7 büyüklüğünde 3 sarsıntı daha gerçekleşti.

Amasyada deprem mi oldu? 13 Ağustos AFAD son depremler

13 AĞUSTOS AFAD SON DEPREMLER

13.08.2026 10:33:37 40.4308 35.5415 17.95 ML 3.6 Göynücek (Amasya) 13.08.2026 10:01:10 37.9708 36.3448 6.99 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş) 13.08.2026 09:47:10 37.8983 29.3568 7 ML 1.0 Çal (Denizli) 13.08.2026 09:42:02 39.2335 28.1722 14.89 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 13.08.2026 08:58:57 38.395 39.1408 6.84 ML 1.3 Sivrice (Elazığ) 13.08.2026 07:39:19 40.4337 35.541 7.39 ML 2.7 Göynücek (Amasya) 13.08.2026 07:36:09 40.4257 35.5608 5.51 ML 2.3 Göynücek (Amasya) 13.08.2026 07:33:14 40.44 35.556 10.68 ML 3.0 Göynücek (Amasya) 13.08.2026 07:17:26 39.7887 41.8317 7.72 ML 2.7 Köprüköy (Erzurum) 13.08.2026 07:07:55 37.9098 26.5063 6.53 ML 2.0 Ege Denizi - [36.57 km] Urla (İzmir) 13.08.2026 07:05:53 39.2538 28.1312 10.44 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 13.08.2026 06:41:24 38.2893 37.7877 6.53 ML 2.4 Akçadağ (Malatya) 13.08.2026 05:32:46 38.1192 26.2892 9.8 ML 3.3 Ege Denizi - [17.15 km] Çeşme (İzmir) 13.08.2026 05:31:08 37.9417 36.4706 7.1 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 13.08.2026 05:24:17 38.1117 26.2419 7 ML 1.6 Ege Denizi - [18.20 km] Çeşme (İzmir)

13.08.2026 05:09:12 39.2418 28.1373 15.26 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 13.08.2026 05:03:07 40.6538 36.7977 10.42 ML 2.0 Erbaa (Tokat) 13.08.2026 04:58:38 37.1962 36.0485 7.03 ML 1.6 Ceyhan (Adana) 13.08.2026 04:36:28 38.0315 37.605 6.95 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 13.08.2026 04:27:29 40.8258 31.6112 13.44 ML 1.2 Merkez (Bolu) 13.08.2026 04:22:37 38.0243 37.611 7.01 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya) 13.08.2026 03:50:09 37.23 35.6528 7 ML 2.6 İmamoğlu (Adana) 13.08.2026 03:06:56 39.0963 43.9935 11.86 ML 1.9 Çaldıran (Van) 13.08.2026 02:34:32 39.1317 28.3482 7.73 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 13.08.2026 02:30:16 39.2408 28.9692 11.1 ML 2.2 Simav (Kütahya) 13.08.2026 02:23:59 39.3736 26.2828 13.28 ML 1.9 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.87 km] Ayvacık (Çanakkale) 13.08.2026 01:58:36 38.1328 38.4298 7 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya) 13.08.2026 01:26:50 40.1238 33.3613 12.27 ML 1.1 Kalecik (Ankara) 13.08.2026 01:26:11 37.4448 37.7245 8.5 ML 0.8 Araban (Gaziantep) 13.08.2026 01:25:47 39.2117 28.8838 7 ML 1.0 Simav (Kütahya)

13.08.2026 01:21:39 37.0658 28.327 6.97 ML 1.3 Ula (Muğla) 13.08.2026 01:18:05 38.6295 42.4222 6.94 ML 0.9 Tatvan (Bitlis) 13.08.2026 01:10:32 39.1983 28.893 8.68 ML 1.0 Simav (Kütahya) 13.08.2026 00:51:04 39.2015 28.1255 9.34 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 13.08.2026 00:36:20 38.6052 42.9778 16.83 ML 1.0 Van Gölü - [19.92 km] Gevaş (Van) 13.08.2026 00:20:13 39.141 28.128 7 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 13.08.2026 00:04:50 35.4375 27.0247 9.9 ML 2.0 Ege Denizi - [144.57 km] Datça (Muğla)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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