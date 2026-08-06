Bugün 6 Ağustos 2026 akşam saatlerinde hissedilen hafif sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede meydana geldi?" ve "Mersin'de deprem mi oldu?" soruları gündeme geldi. AFAD'ın yayımladığı son verilere göre, günün en dikkat çeken depremlerinden biri Mersin'in Erdemli ilçesinde kaydedildi. İşte, AFAD 6 Ağustos son dakika depremler...

6 Ağustos tarihli son deprem listesinde Mersin başta olmak üzere Balıkesir, Elazığ, Çanakkale, Bilecik, Adıyaman, Kahramanmaraş, Ankara, Çorum ve Antalya'da farklı büyüklüklerde sarsıntılar meydana geldi.

Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD 6 Ağustos son dakika depremler

MERSİN'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.02'de Mersin'in Erdemli ilçesinde 2,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 9,83 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssü Erdemli olarak açıklanırken, sarsıntının Küstülü, Hüsametli, Karakeşli, Yeniyurt ve Tapureli mahallelerine yakın bir noktada gerçekleştiği bildirildi.

Depremin en yakın il merkezi ise yaklaşık 49 kilometre mesafeyle Mersin olarak kaydedildi.

Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD 6 Ağustos son dakika depremler

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

AFAD'ın son deprem listesine göre gün içerisinde Türkiye'nin farklı noktalarında da çok sayıda küçük ölçekli deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, Elazığ'ın Maden ilçesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, Ankara'nın Nallıhan ilçesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Göksun ilçeleri, Çorum'un Dodurga ilçesi, Adıyaman'ın Sincik ilçesi, Antalya'nın Serik ilçesi ile Marmara Denizi açıklarında büyüklükleri 1,0 ile 2,1 arasında değişen sarsıntılar kaydedildi.

Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD 6 Ağustos son dakika depremler

AFAD 6 AĞUSTOS SON DAKİKA DEPREMLER

Tarih(UTC) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer

06.08.2026 16:02:40 36.6715 34.1058 9.83 ML 2.7 Erdemli (Mersin) 06.08.2026 15:29:05 39.176 28.2328 4.63 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 06.08.2026 15:25:12 38.3285 39.4157 5.01 ML 1.0 Maden (Elazığ) 06.08.2026 15:21:45 39.4697 26.1568 8.41 ML 1.7 Ayvacık (Çanakkale) 06.08.2026 15:17:50 36.6723 34.1165 9.88 ML 3.4 Erdemli (Mersin) 06.08.2026 14:34:14 40.0882 30.2398 7.6 ML 1.1 Söğüt (Bilecik) 06.08.2026 14:26:30 40.613 27.4617 6.41 ML 1.1 Marmara Denizi - [06.60 km] Marmara (Balıkesir) 06.08.2026 13:55:56 37.9767 38.4295 4.59 ML 1.8 Sincik (Adıyaman) 06.08.2026 13:13:53 38.1075 36.7315 5.68 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 06.08.2026 13:11:38 40.1058 31.7118 7 ML 2.1 Nallıhan (Ankara) 06.08.2026 12:41:19 40.8467 34.7895 16.4 ML 1.8 Dodurga (Çorum) 06.08.2026 12:18:50 40.8478 34.7588 14.66 ML 1.6 Dodurga (Çorum) 06.08.2026 11:55:55 39.4458 26.087 7.47 ML 1.8 Ege Denizi - [04.16 km] Ayvacık (Çanakkale) 06.08.2026 11:01:28 37.2513 30.8847 63 ML 1.4 Serik (Antalya) 06.08.2026 10:59:09 38.4372 37.1805 12.29 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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