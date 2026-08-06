Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD 6 Ağustos son dakika depremler

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD 6 Ağustos son dakika depremler
Fotoğraf Başlığı Az önce deprem mi oldu, nerede

Bugün 6 Ağustos 2026 akşam saatlerinde hissedilen hafif sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede meydana geldi?" ve "Mersin'de deprem mi oldu?" soruları gündeme geldi. AFAD'ın yayımladığı son verilere göre, günün en dikkat çeken depremlerinden biri Mersin'in Erdemli ilçesinde kaydedildi. İşte, AFAD 6 Ağustos son dakika depremler...

Kaydet
a- | +A

6 Ağustos tarihli son deprem listesinde Mersin başta olmak üzere Balıkesir, Elazığ, Çanakkale, Bilecik, Adıyaman, Kahramanmaraş, Ankara, Çorum ve Antalya'da farklı büyüklüklerde sarsıntılar meydana geldi.

Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD 6 Ağustos son dakika depremler
Başlık ResmiAz önce deprem mi oldu, nerede? AFAD 6 Ağustos son dakika depremler

MERSİN'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.02'de Mersin'in Erdemli ilçesinde 2,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 9,83 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssü Erdemli olarak açıklanırken, sarsıntının Küstülü, Hüsametli, Karakeşli, Yeniyurt ve Tapureli mahallelerine yakın bir noktada gerçekleştiği bildirildi.

Depremin en yakın il merkezi ise yaklaşık 49 kilometre mesafeyle Mersin olarak kaydedildi.

Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD 6 Ağustos son dakika depremler
Başlık ResmiAz önce deprem mi oldu, nerede? AFAD 6 Ağustos son dakika depremler

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

AFAD'ın son deprem listesine göre gün içerisinde Türkiye'nin farklı noktalarında da çok sayıda küçük ölçekli deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, Elazığ'ın Maden ilçesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, Ankara'nın Nallıhan ilçesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Göksun ilçeleri, Çorum'un Dodurga ilçesi, Adıyaman'ın Sincik ilçesi, Antalya'nın Serik ilçesi ile Marmara Denizi açıklarında büyüklükleri 1,0 ile 2,1 arasında değişen sarsıntılar kaydedildi.

Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD 6 Ağustos son dakika depremler
Başlık ResmiAz önce deprem mi oldu, nerede? AFAD 6 Ağustos son dakika depremler

AFAD 6 AĞUSTOS SON DAKİKA DEPREMLER

Tarih(UTC)EnlemBoylamDerinlikTipBüyüklükYer
06.08.2026 16:02:4036.671534.10589.83ML2.7Erdemli (Mersin)
06.08.2026 15:29:0539.17628.23284.63ML1.1Sındırgı (Balıkesir)
06.08.2026 15:25:1238.328539.41575.01ML1.0Maden (Elazığ)
06.08.2026 15:21:4539.469726.15688.41ML1.7Ayvacık (Çanakkale)
06.08.2026 15:17:5036.672334.11659.88ML3.4Erdemli (Mersin)
06.08.2026 14:34:1440.088230.23987.6ML1.1Söğüt (Bilecik)
06.08.2026 14:26:3040.61327.46176.41ML1.1Marmara Denizi - [06.60 km] Marmara (Balıkesir)
06.08.2026 13:55:5637.976738.42954.59ML1.8Sincik (Adıyaman)
06.08.2026 13:13:5338.107536.73155.68ML1.7Göksun (Kahramanmaraş)
06.08.2026 13:11:3840.105831.71187ML2.1Nallıhan (Ankara)
06.08.2026 12:41:1940.846734.789516.4ML1.8Dodurga (Çorum)
06.08.2026 12:18:5040.847834.758814.66ML1.6Dodurga (Çorum)
06.08.2026 11:55:5539.445826.0877.47ML1.8Ege Denizi - [04.16 km] Ayvacık (Çanakkale)
06.08.2026 11:01:2837.251330.884763ML1.4Serik (Antalya)
06.08.2026 10:59:0938.437237.180512.29ML2.1Elbistan (Kahramanmaraş)
İLGİLİ HABERLER
Kırşehir
YAŞAM
Kırşehir'de deprem oldu! AFAD'dan ilk veriler geldi
Kayseri beşik gibi! Geceden bu yana 62 deprem meydana geldi
GÜNDEM
Kayseri beşik gibi! Geceden bu yana 62 deprem meydana geldi
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim kritik tarihi verdi: Bu veri her şeyi değiştirebilir
Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim kritik tarihi verdi: Bu veri her şeyi değiştirebilir
Kaydet
Vincenzo Italiano kötü haberi verdi
Vincenzo Italiano kötü haberi verdi
Kaydet
İsrail, ABD'lileri de hedef aldı! Onlarca ev bombalandı
İsrail, ABD'lileri de hedef aldı!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.