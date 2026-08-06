Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD 6 Ağustos son dakika depremler
Bugün 6 Ağustos 2026 akşam saatlerinde hissedilen hafif sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede meydana geldi?" ve "Mersin'de deprem mi oldu?" soruları gündeme geldi. AFAD'ın yayımladığı son verilere göre, günün en dikkat çeken depremlerinden biri Mersin'in Erdemli ilçesinde kaydedildi. İşte, AFAD 6 Ağustos son dakika depremler...
6 Ağustos tarihli son deprem listesinde Mersin başta olmak üzere Balıkesir, Elazığ, Çanakkale, Bilecik, Adıyaman, Kahramanmaraş, Ankara, Çorum ve Antalya'da farklı büyüklüklerde sarsıntılar meydana geldi.
MERSİN'DE DEPREM Mİ OLDU?
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.02'de Mersin'in Erdemli ilçesinde 2,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 9,83 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssü Erdemli olarak açıklanırken, sarsıntının Küstülü, Hüsametli, Karakeşli, Yeniyurt ve Tapureli mahallelerine yakın bir noktada gerçekleştiği bildirildi.
Depremin en yakın il merkezi ise yaklaşık 49 kilometre mesafeyle Mersin olarak kaydedildi.
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
AFAD'ın son deprem listesine göre gün içerisinde Türkiye'nin farklı noktalarında da çok sayıda küçük ölçekli deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, Elazığ'ın Maden ilçesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, Ankara'nın Nallıhan ilçesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Göksun ilçeleri, Çorum'un Dodurga ilçesi, Adıyaman'ın Sincik ilçesi, Antalya'nın Serik ilçesi ile Marmara Denizi açıklarında büyüklükleri 1,0 ile 2,1 arasında değişen sarsıntılar kaydedildi.
AFAD 6 AĞUSTOS SON DAKİKA DEPREMLER
|Tarih(UTC)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|06.08.2026 16:02:40
|36.6715
|34.1058
|9.83
|ML
|2.7
|Erdemli (Mersin)
|06.08.2026 15:29:05
|39.176
|28.2328
|4.63
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06.08.2026 15:25:12
|38.3285
|39.4157
|5.01
|ML
|1.0
|Maden (Elazığ)
|06.08.2026 15:21:45
|39.4697
|26.1568
|8.41
|ML
|1.7
|Ayvacık (Çanakkale)
|06.08.2026 15:17:50
|36.6723
|34.1165
|9.88
|ML
|3.4
|Erdemli (Mersin)
|06.08.2026 14:34:14
|40.0882
|30.2398
|7.6
|ML
|1.1
|Söğüt (Bilecik)
|06.08.2026 14:26:30
|40.613
|27.4617
|6.41
|ML
|1.1
|Marmara Denizi - [06.60 km] Marmara (Balıkesir)
|06.08.2026 13:55:56
|37.9767
|38.4295
|4.59
|ML
|1.8
|Sincik (Adıyaman)
|06.08.2026 13:13:53
|38.1075
|36.7315
|5.68
|ML
|1.7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06.08.2026 13:11:38
|40.1058
|31.7118
|7
|ML
|2.1
|Nallıhan (Ankara)
|06.08.2026 12:41:19
|40.8467
|34.7895
|16.4
|ML
|1.8
|Dodurga (Çorum)
|06.08.2026 12:18:50
|40.8478
|34.7588
|14.66
|ML
|1.6
|Dodurga (Çorum)
|06.08.2026 11:55:55
|39.4458
|26.087
|7.47
|ML
|1.8
|Ege Denizi - [04.16 km] Ayvacık (Çanakkale)
|06.08.2026 11:01:28
|37.2513
|30.8847
|63
|ML
|1.4
|Serik (Antalya)
|06.08.2026 10:59:09
|38.4372
|37.1805
|12.29
|ML
|2.1
|Elbistan (Kahramanmaraş)