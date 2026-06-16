İhlas Haber Ajansı
Kayseri beşik gibi! Geceden bu yana 62 deprem meydana geldi
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde dün gece 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından ilçede gece saatlerinden itibaren 62 deprem oldu.
Özetle DinleKayseri beşik gibi! Geceden bu yana 62 deprem meyd...
Kaydet
Gündem az önce
AFAD'dan alınan bilgiye göre Pınarbaşı ilçesinde akşam saatlerinden itibaren toplam 62 adet deprem meydana geldi ve herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
- Pınarbaşı ilçesinde akşam saatlerinden itibaren toplam 62 adet deprem meydana geldi.
- Sallantıların en küçüğü 0,8 şiddetinde, en büyüğü ise 3,9 şiddetinde ölçüldü.
- Meydana gelen depremlerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.
0:00 0:00
1x
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde akşam saatlerinden itibaren toplam 62 adet deprem meydana geldi.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
Endonezya, 6,7 büyüklüğünde depremle sallandı!
OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Paylaşılan verilere göre, sallantıların en küçüğü 0,8 ve en büyüğü de 3,9 şiddetinde ölçüldü. Meydana gelen depremlerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR