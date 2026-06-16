Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde dün gece 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından ilçede gece saatlerinden itibaren 62 deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde akşam saatlerinden itibaren toplam 62 adet deprem meydana geldi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Paylaşılan verilere göre, sallantıların en küçüğü 0,8 ve en büyüğü de 3,9 şiddetinde ölçüldü. Meydana gelen depremlerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.

Kayseri beşik gibi! Geceden bu yana 62 deprem meydana geldi

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