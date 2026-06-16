Anadolu Ajansı
Endonezya, 6,7 büyüklüğünde depremle sallandı!
Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıya ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.
Özetle DinleEndonezya, 6,7 büyüklüğünde depremle sallandı!
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Dünya 2 dk önce
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Palu kentinin 43 kilometre güneydoğusunda 6,7 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
- Depremin merkez üssü Palu kentinin 43 kilometre güneydoğusu olarak belirlendi.
- Depremin büyüklüğü 6,7 olarak kaydedildi.
- Deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.
- Şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Endonezya'nın Palu kentinin 43 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.
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Açıklamada, 6,7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
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Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.
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