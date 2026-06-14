Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinde günlerdir kayıp olarak aranan 44 yaşındaki Elisabet Yamalau'nun cansız bedeni, yaklaşık 7,8 metre uzunluğundaki bir pitonun ağzında bulundu. Olay, bölgede büyük üzüntü ve korkuya neden oldu.

Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinde yaşayan Elisabet Yamalau, salı günü öğleden sonra sığırlarıyla ilgilenmek için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen kadının yakınları endişelenerek çevrede arama çalışması başlattı.

8 METRELİK PİTON BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

İddiaya göre Yamalau, evinin yakınındaki bahçede çalıştığı sırada çalılıkların arasında gizlenen dev bir pitonun saldırısına uğradı. Yaklaşık 7,8 metre uzunluğundaki yılanın kadının bacağını ısırdığı ve ardından vücudunu sararak boğduğu belirtildi.

Endonezyada acı olay! Kayıp eşinin cesedini pitonun ağzında buldu

EŞİNİN CANSIZ BEDENİNİ PİTONUN AĞZINDA BULDU

Kadının eve dönmemesi üzerine hareket geçen eşi Benyamin Lanto, eşinin cansız bedenini evlerinden birkaç metre uzaklıktaki dev pitonun ağzında buldu. Eşini kurtarmak amacıyla pitona baltayla müdahale eden Lanto, yılanı öldürdü. Ancak yapılan incelemede Elisabet Yamalau'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Endonezyada acı olay! Kayıp eşinin cesedini pitonun ağzında buldu

Olay yerine gelen köylüler, kadının cesedinin yılandan çıkarılmasına yardım etti. Bölge Emniyet Müdürü Adnan Wahyu Kashogi, kadının evinin yakınındaki bahçede çalışırken saldırıya uğradığını doğrulayarak, cesedin daha sonra ailesine teslim edildiğini açıkladı.

Öte yandan uzmanlar, Güneydoğu Asya'da yaygın olarak görülen pitonların ormanlar, bataklıklar ve yerleşim alanlarında yaşayabildiğini belirtiyor. Genellikle hayvanlarla beslenen bu yılanların nadir de olsa insanlara saldırabildiği ifade ediliyor.

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