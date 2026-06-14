ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Cape Cod kıyılarına vuran binlerce kalamar, bölge halkını şaşkına çevirdi. Görüntünün korkulacak bir durum olmadığını aktaran yetkililer, bu olayın tamamen doğal bir döngüden kaynaklandığını açıkladı.

Eşi benzeri görülmemiş görüntüler ABD’den geldi. Binlerce kalamar Massachusetts eyaletinde yer alan Cape Cod sahiline vurdu. Provincetown Liman İdaresi tarafından yapılan açıklamada, karaya vuran canlıların hayat döngülerinin sonuna gelmiş "Atlantik uzun yüzgeçli kıyı kalamarları" olduğu belirtildi.

Sahilde endişelendiren görüntüler! Binlercesi kıyıya vurdu, gören şaşkına döndü

BİNLERCESİ SAHİLE TAŞINDI

En fazla bir yıl yaşayan ve çevresel değişimlere karşı oldukça hassas olan bu tür, ilkbahar ve yaz aylarında yumurtlamak için kıyıya göç ediyor. Birçok deniz canlısında olduğu gibi, bu kalamarlar da yumurtlama sürecinin ardından halsiz düşerek ölüyor. Bu doğal sürece rüzgar ve güçlü gelgitler de eklenince, can çekişen binlerce kalamar dalgalarla birlikte sahile taşındı.

Sahilde endişelendiren görüntüler! Binlercesi kıyıya vurdu, gören şaşkına döndü

Kurumun paylaştığı videolarda, su kenarını kaplayan kalamarların bir kısmının suya değdikçe hâlâ hafifçe hareket ettiği görülüyor. Normal şartlarda bu toplu ölümler su altında gerçekleşiyor ve cansız kalamarlar diğer deniz canlıları tarafından hızla tüketiliyor. Ancak bu kez kıyıya vuran canlılar, martı ve yengeçlere yem oldu.

Sahilde endişelendiren görüntüler! Binlercesi kıyıya vurdu, gören şaşkına döndü

ARKASINDA OLUMSUZ BİR ETKEN YOK

Son yıllarda Atlantik kıyılarında yaşanan bazı toplu canlı ölümlerinin aksine, bu olayın arkasında zararlı alg patlamaları veya çevre kirliliği gibi olumsuz bir etken bulunmuyor. Yetkililer, tamamen doğal olan bu durum nedeniyle sahilde bir süre kötü koku oluşabileceğini belirterek, plaj ziyaretçilerini döngüye müdahale etmemeye çağırdı.

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