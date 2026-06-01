Endonezya’nın Papua bölgesindeki bir balıkçı köyünde, II. Dünya Savaşı’ndan kaldığı değerlendirilen mühimmatın patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı. Üç kişinin hala kayıp olduğunu belirten Papua Polisi Sözcüsü, bazı insan uzuvlarının bulunduğunu ve henüz kimlik tespitinin yapılmadığını söyledi.

Enonezyada II. Dünya Savaşından kalma mühimmat dehşet saçtı! Can kayıpları var

3 KİŞİDEN HABER YOK

Papua Polisi Sözcüsü Cahyo Sukarnito olaya ilişkin açıklamasında, "Patlamanın kaynağının büyük ihtimalle İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba veya havan mermisi olduğu değerlendiriliyor" dedi. Üç kişinin hala kayıp olduğunu belirten Cahyo, bazı insan uzuvlarının bulunduğunu ve henüz kimlik tespitinin yapılmadığını söyledi.

Cahyo, "Mağdurların aranması ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından daha fazla bilgi paylaşacağız" açıklamasını yaptı.

GEÇTİĞİMİZ YIL 13 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde geçtiğimiz yıl Endonezya ordusunun imha edilmek üzere ayrılan mühimmatları bir çukurda patlatarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada patlama meydana gelmiş ve dokuzu sivil olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetmişti.

