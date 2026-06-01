Korsan yayına darbe! Süper Lig maçlarını paylaşan Selçuksport’un sahibi yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Süper Lig maçlarını korsan olarak yayınladığı belirlenen “Selçuksport” isimli internet sitesine operasyon yapıldı. Kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdiği tespit edilen sitenin sahibi Selçuk Y. Denizli’de yakalanarak gözaltına alındı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı koordineli çalışma yürüttü.
- Türkiye Süper Ligi karşılaşmalarını kaçak yayınlayan internet sitesine operasyon düzenlendi.
- "Selçuksport" isimli sitede Süper Lig maçları izinsiz yayınlanıyor ve kullanıcılar yasa dışı bahis sitelerine yönlendiriliyordu.
- Sitenin yöneticisinin Selçuk Y. olduğu tespit edildi.
- Şüpheli, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
- Şüphelinin adli işlemlerinin İstanbul'da yürütüleceği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı’nın koordineli çalışmaları sonucunda, Türkiye Süper Ligi karşılaşmalarını kaçak olarak yayınladığı belirlenen internet sitesine yönelik operasyon düzenlendi.
Yapılan çalışmalarda, kullanıcıların ücret ve abonelik karşılığında izleyebildiği Süper Lig maçlarını izinsiz şekilde yayınladığı tespit edilen "Selçuksport" isimli internet sitesine giriş yapan kişilerin aynı zamanda yasa dışı bahis sitelerine yönlendirildiği belirlendi.
Dünyanın en zengin 10 insanı belli oldu: Zirvedeki isim makası iyice açtı! Forbes Haziran 2026 listesi açıklandı
Yürütülen araştırmalar sonucunda sitenin yöneticisinin Selçuk Y. olduğu tespit edildi. Şüpheli, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin İstanbul’a sevk edilmesinin ardından adli işlemlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüleceği öğrenildi.