Rusya, Ermenistan’dan ithal edilecek balık ürünlerine yönelik sertifikasyonun durdurulmasını talep etti. Daha önce, Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisinden yapılan açıklamada, Ermenistan menşeli ve bu ülkeden gönderilen domates, salatalık, biber, yeşillik ve çileğe yönelik geçici kısıtlamanın 30 Mayıs'tan itibaren uygulanacağı belirtilmiş, kararın sevkiyatlarda ihlallerin artması sebebiyle alındığı kaydedilmişti.

Rusya Federal Tüketici Hakları Koruma ve İnsan Sağlığı Kurumundan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, Ermenistan’daki balık işleme tesisleri ve alabalık üretim çiftliklerine yönelik denetim yapıldığı belirtildi.

İŞLETMELERİN YARISI DENETİMİ REDDETTİ

Denetim sonuçlarının "tatmin edici bulunmadığı" ifadesine yer verilen açıklamada, “İşletmelerin yüzde 50’si denetimi reddederken yalnızca iki işletme denetimden geçti.” denildi.

Domates, biber ve çileğin ardından şimdi de balık! Rusyadan Ermenistana yeni kısıtlama

Açıklamada, “Ermenistan tarafının, 2 Haziran 2026’dan itibaren denetimden geçen iki işletme hariç, tüm şirketlerinden Rus alıcılara gönderilecek canlı balık ve balık ürünlerine yönelik veterinerlik sertifikasyonunu durdurması gerekiyor." ifadesine yer verildi.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Avrupa Birliği’ne girmesi halinde, Rus pazarına gönderdiği ürünler için Avrasya Ekonomik Birliği standartlarının geçerli olmayacağını bildirmişti.

DOMATES, BİBER, YEŞİLLİK VE ÇİLEĞE GEÇİCİ KISITLAMA

Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisinden (Rosselhoznadzor) geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, Ermenistan menşeli ve bu ülkeden gönderilen domates, salatalık, biber, yeşillik ve çileğe yönelik geçici kısıtlamanın 30 Mayıs'tan itibaren uygulanacağı belirtilmişti.

Açıklamada, kararın, Ermenistan'dan Rusya'ya yapılan yaş sebze ve meyve sevkiyatlarında ihlallerin artması ve bitki sağlığı güvenliğinin sağlanması amacıyla alındığı kaydedilmişti.

Rusya, 22 Mayıs'tan itibaren Ermenistan'dan çilek ithalatına da geçici kısıtlama getirmişti. Son dönemde Rusya ile Ermenistan yetkililerinin karşılıklı eleştirel açıklamaları dikkati çekiyordu.

