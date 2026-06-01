İhlas Haber Ajansı
Rüşvetten tutuklanmıştı! Oylama yapıldı, bir belediye daha AK Parti'ye geçti!
CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın rüşvetten tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine başkan vekili olarak AK Parti'nin adayı Alev Ünal seçildi.
Düzce'nin Akçakoca Belediyesinde mevcut başkanın tutuklanması üzerine yapılan başkan vekilliği seçimini AK Parti adayı Alev Ünal kazandı.
- Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın irtikap suçlamasıyla tutuklanması sonrası belediye meclisi olağanüstü toplandı.
- Başkan vekilliği seçimi Akçakoca Belediyesi Meclis salonunda yapıldı.
- AK Parti'den Alev Ünal, CHP'den Naim Top aday gösterildi.
- Yapılan gizli oylama sonucunda Naim Top 6 oy, Alev Ünal 9 oy aldı.
- Alev Ünal Akçakoca Belediyesi başkan vekili seçildi.
- Seçim sonrası gerginlik yaşandı ve partililer araya girerek ortamı sakinleştirdi.
Düzce'nin Akçakoca Belediyesinde başkan vekilliği seçimi yapıldı. Mevcut Başkan Fikret Albayrak'ın irtikap suçlamasıyla tutuklanmasının ardından belediye meclisi olağanüstü toplandı. Akçakoca Belediyesi Meclis salonunda başkan vekilliği seçimi yapıldı.
AK PARTİ'NİN ADAYI KAZANDI
AK Parti'den Alev Ünal, CHP'den Naim Top aday gösterildi. Yapılan gizli oylamayla Naim Top 6, Alev Ünal 9 oy alarak Akçakoca Belediyesi başkan vekili seçildi.
GERGİNLİK ÇIKTI
Yapılan başkan vekilliği seçimi sonrasında gerginlik yaşandı. Araya giren partililer tarafından ortam sakinleştirildi.
