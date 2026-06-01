Denizli’de bariyerlere çarptıktan sonra alev alan yolcu otobüsünde eşini ve bebeğini kaybeden Sevda Şen konuştu. Acılı anne “5 yaşındaki oğlumu camı patlatıp dışarı attım. İnsanlar atlıyordu ezilir diye ben de atladım. Eşim kargaşada sıkıştı, bebeğime siper olup gitmiş" dedi. Hem eşini hem çocuğunu kaybeden Şen “O firmanın kapanmasını istiyorum. Elimden geleni yapacağım” diyerek tepki gösterdi.

Denizli-Aydın Otoyolu Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak alev alması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kaza anında camı kırarak eşini ve oğlunu dışarı çıkaran Civan Şen’in izdihamda dışarı çıkamayarak 9 aylık bebeği Eyüp Miraç ile birlikte can verdiği öğrenilmişti.

Denizlideki otobüs faciasında eşi ve bebeğini kaybeden anne ilk kez konuştu: Eşim bebeğime siper olmuş

ACILI ANNE KONUŞTU

Korkunç kazada eşi Civan Şen ve 9 aylık oğlunu kaybeden acılı Sevda Şen, ilk kez konuştu. Kazanın hemen ardından 5 yaşındaki oğlunu camdan attığını ve yolcuların kaçmak üzereyken çocuğunun üzerine doğru atladığını belirten anne, alevlerin yayılmasıyla birlikte eşinin 9 aylık bebeğini korumak için üzerine siper olduğunu ancak kurtaramadıklarını anlattı.

Denizlideki otobüs faciasında eşi ve bebeğini kaybeden anne ilk kez konuştu: Eşim bebeğime siper olmuş

“UYUYACAĞIM ESNADA KAZA YAPTI”

Kazada ellerinde yanıklar oluşan ve aldığı sakinleştiricilerle ayakta durmakta zorlanan acılı anne şöyle konuştu:

Ailemizin yanına Kurban Bayramı için gitmiştik, dönüş yolundaydık. Bebeğime mama yapmıştım, eşim yan koltukta oturuyordu. Oğlumla diğer ikili koltukta oturuyordum. Bebeğimin mamasını yedirdikten sonra uyudu. Benim de gözlerim biraz dalmıştı. Tam uyuyacağım esnada otobüs bariyerlere çarpıp kaza yaptı.

Denizlideki otobüs faciasında eşi ve bebeğini kaybeden anne ilk kez konuştu: Eşim bebeğime siper olmuş

“BEBEĞİME SİPER OLMUŞ”

Bir anda otobüsün önünün alev almaya başladığını ifade eden Sevda Şen “Oğlum yere düşünce ben bebeği eşimin kucağına verdim, alevin bize doğru geldiğini görünce camı patlatıp oğlumu aşağıya attım. İnsanlar oğlumun üstüne atlıyorlardı, onu ezmesinler diye ben de atladım. Eşim de arkamdan bebeği bana verir diye düşündüm. Alev bir anda onların üstüne geldi. Otobüs patlamaya başlayınca ben de kaçmak zorunda kaldım. Eşim sanırım o kargaşada sıkıştı. Bebeğime siper olup gitmiş.

Denizlideki otobüs faciasında eşi ve bebeğini kaybeden anne ilk kez konuştu: Eşim bebeğime siper olmuş

“FİRMANIN KAPANMASINI İSTİYORUM”

Firma hakkında şikayetçi olacağını belirten Şen “Benim canımı yaktılar, onların da canı yansın. O firmanın kapanmasını istiyorum. Elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

Denizlideki otobüs faciasında eşi ve bebeğini kaybeden anne ilk kez konuştu: Eşim bebeğime siper olmuş

Haberle İlgili Daha Fazlası