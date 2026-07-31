Ederson için tehlike çanları çalıyor!
Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçının kahramanı Mert Günok'un performansı dikkat çekti. Taraftarlar Brezilyalı Ederson yerine kalenin 37 yaşındaki tecrübeli eldivene devredilmesini istiyor.
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu'na yükseldiği gecenin kahramanı tecrübeli kaleci Mert Günok oldu.
Günok'un yaptığı 5 kritik kurtarış sarı-lacivertlilerin tur atlamasında belirleyici rol oynadı.
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EDERSON İÇİN TEHLİKE ÇANLARI
Bu performans geçen sezon özellikle son haftalarda yediği kritik goller sonrası taraftarın yoğun tepkisini alan Ederson için tehlike çanlarının çalmasına neden oldu.
Mert Günok'un Şampiyonlar Ligi maçındaki performansı sonrası 32 yaşındaki Brezilya kaleci, geride kaldı. Taraftarlar 37 yaşındaki Mert için "Bizim kurtarıcımız, Mert'le devam" yorumları yapmaya başladı.
POLONYA BASININDAN ÖVGÜ
Polonya basını da Mert Günok'u Gornik maçının kahramanı ilan etti. Yapılan yorumlarda, "Fenerbahçe'yi daha fazla gol yemekten kurtaran şey Mert Günok'un kurtarışları oldu. Gornik rakip takımın kalecisini geçemedi" ifadeleri dikkat çekti.