F.Bahçe turu geçti geçmesine ama ciddi soru işaretleri vardı. Devler Ligi yolunda kadro değeri 24 milyon avro olan Gornik Zabrze’yi iki maç sonunda 2-1 ile eleyen sarı lacivertlilerin hücumda finali yapamaması ve kalesinde çok pozisyon vermesi yeni sezon öncesi endişeleri artırdı.

Kanarya, Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Polonya ekibi Gornik Zarbze’yi eledi. İlk maçı Kadıköy’de 1-0 kazanan ve rövanşta rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı lacivertlilerin 2. ön elemedeki rakibi Sturm Graz oldu. Temsilcimizin iki maçtaki performansına bakıldığında ise yeni sezon öncesinde büyük soru işaretleri vardı. Forvet bölgesine Vedat Muriç’i alan ancak oyuncunun sakatlığı sebebiyle Talisca ile idare eden sarı lacivertliler iki maçta ancak duran toptan iki gol bulabildi. Birçok fırsatı ise değerlendiremedi. Kanarya son vuruş sıkıntısı çekti.

Fenerbahçe - Gornik Zarbze

SORUN ÇOK ZAMAN AZ

Dikkati çeken bir diğer önemli konu ise kadro değeri sadece 24 milyon avro olan Polonya ekibinin Fenerbahçe kalesini abluka altına almasıydı. Sarı lacivertlileri rövanşta beş önemli kurtarışa imza atan Mert Günok kurtardı. Henüz daha güçlü takımlarla karşılaşmayan sarı lacivertlilerin yeni sezon öncesinde bu görüntüsü endişeyi de beraberinde getirdi. Yeni transferlerin durumunu fazla test edemeyen Fenerbahçe’de en az iki takviyenin daha kaçınılmaz olduğu net bir şekilde görülüyor. Birçok kadro fazlası oyuncusu bulunan ve eksiği de fazla olan sarı lacivertlilerin kısa sürede nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu.

ASENSİO BİLMECESİ

Geçen sezon takımın en etkili ismi olan ancak İsmail Kartal'ın gelmesiyle durumu tartışılan Marco Asensio, Gornik Zabrze maçında etkisiz bir oyun sergiledi. Fiziken yeterli görülmeyen İspanyol oyuncunun daha mücadeleci bir anlayışta olan İsmail Hoca'nın planlamasına girebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor.

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