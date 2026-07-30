Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek için yarıştığı Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao için İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın devreye girdiği iddia edildi.

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Rafael Leao transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

İtalya Serie A ekibi Milan'dan yaz transfer döneminde kesin olarak ayrılması beklenen Rafael Leao için İngiliz devinin devreye girdiği belirtildi.

MANCHESTER UNITED TALİP OLDU

Nicolo Schira'nın haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Rafael Leao için Milan'dan bilgi talep etti. Haberde, İngiliz devinin takımdan ayrılmaya hazır olan Portekizli yıldızın sürecini yakından takip etmeye başladığı belirtildi.

Rafael Leao

MİLAN'IN BEKLENTİSİ 50 MİLYON

İtalyan devinin, bonuslarla birlikte en az 50 milyon avroluk bir bonservis bedeli talep ettiği ve kırmızı siyahlıların bu rakamın altındaki tekliflere sıcak bakmadığı belirtiliyor.

AMORIM KALMASINI İSTİYOR

Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim'in, Rafael Leao'yu kalmaya ikna etmeye çalıştığı ancak futbolcunun ayrılmakta kararlı olduğu ifade ediliyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 50 milyon avro olarak gösterilen Rafael Leao'nun, 2028 yılına kadar İtalyan ekibiyle sözleşmesi bulunuyor. Portekizli yıldız, geçtiğimiz sezon 31 maçta görev yaptı ve sahada kaldığı 1968 dakikada 10 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

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