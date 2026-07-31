Petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına olumsuz yansıyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarında gece yarısı yapılan 3,71 TL'lik artışın ardından motorinin litre fiyatı pompada 80 lira eşiğini aşmış oldu.

Brent petrol, döviz kurlarındaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmeler akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

MOTORİNE ZAM

Yaşanan fiyat hareketleri nedeniyle motorinin litre fiyatına yeni bir zam yapıldı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE 80 LİRA BARAJI KIRILDI

Motorinin litre fiyatına 31 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 3,71 TL zam yapıldı. Gece yarısı itibarıyla fiyatlara yansıyan artışla birlikte motorinin litresi 3 büyükşehirde 80 TL'nin üzerine çıkmış oldu.

Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geldi, 3 büyükşehirde litresi 80 lirayı aştı

3 BÜYÜK ŞEHİRDE AKARYAKIT FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 67.13 TL

Motorin: 80.94 TL

LPG: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 67.02 TL

Motorin: 80.82 TL

LPG: 30.59 TL

Ankara:

Benzin: 68.14 TL

Motorin: 82.09 TL

LPG: 31.29 TL

İzmir:

Benzin: 68.44 TL

Motorin: 82.37 TL

LPG: 31.19 TL

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