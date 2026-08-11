AFAD duyurdu! Azerbaycan'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Azerbaycan'ın Kelbecer bölgesinde 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. AFAD, depremin yerin 5,7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.
Azerbaycan'ın Kelbecer bölgesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının saat 22.11'de gerçekleştiği bildirildi.
AFAD'ın internet sitesinde paylaşılan verilere göre, depremin 5,7 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
Depremin merkez üssünün, Iğdır'ın Aralık ilçesine yaklaşık 137,19 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
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