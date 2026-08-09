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5 ilde hissedildi! Gaziantep depremi sonrası korkutan uyarı! Osman Bektaş tehlikenin rotasını açıkladı: 6 Şubat hâlâ konuşuyor

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5 ilde hissedildi! Gaziantep depremi sonrası korkutan uyarı! Osman Bektaş tehlikenin rotasını açıkladı: 6 Şubat hâlâ konuşuyor
Fotoğraf Başlığı 5 ilde hissedildi! Gaziantep depremi sonrası korkutan uyarı! Osman Bektaş tehlikenin rotasını açıkladı: 6 Şubat hâlâ konuşuyor

Prof. Dr. Osman Bektaş, 4,5 büyüklüğündeki Gaziantep depremi sonrası uyardı. Bektaş, 6 Şubat’ın bıraktığı enerjinin sürdüğünü belirterek “6 Şubat hâlâ konuşuyor, Hatay–Gaziantep’te deprem tehlikesi bitmedi” dedi. Bektaş, fay stresinin Amik Ovası’nın batısından doğusuna doğru aktarılıyor olabileceğini ifade etti.

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Esma Karayel
ESMA KARAYEL

6 Şubat depremlerinin hissedildiği Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde gece saat 03.42'de hissedilen 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay’da da hissedilen depremde olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

5 ilde hissedildi! Gaziantep depremi sonrası korkutan uyarı! Osman Bektaş tehlikenin rotasını açıkladı: 6 Şubat hâlâ konuşuyor
Başlık Resmi5 ilde hissedildi! Gaziantep depremi sonrası korkutan uyarı! Osman Bektaş tehlikenin rotasını açıkladı: 6 Şubat hâlâ konuşuyor

“6 ŞUBAT BİTMEDİ!”

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Gaziantep’teki 4,5’lik deprem sonrası uyardı. Sosyal medya hesabından bir harita paylaşan Bektaş “6 Şubat hâlâ konuşuyor, bitmedi. DAF’ın kırılmasıyla süreç sona ermedi. Ovanın doğusuna dikkat!” dedi.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş
Başlık ResmiJeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş

“ÖDF ÜZERİNDEKİ GERİLMEYİ ARTIRIYOR”

Bektaş, paylaşımında şunları söyledi:

Kırılmanın ardından derinlerde oluşan viskoelastik stres, Amik Ovası’nın batısından doğusuna doğru aktarılıyor ve ÖDF üzerindeki gerilmeyi artırıyor olabilir. Son 3 yıllık sismisite bu ihtimali göz ardı etmememiz gerektiğini gösteriyor. Hatay–Gaziantep’te deprem tehlikesi bitmedi.

‘ORTA-YÜKSEK TEHLİKE’ DEYİP UYARMIŞTI

Bektaş, 25 Ocak’ta Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada ise sarsıntının dinamik stres transferinin bir sonucu olduğunu savunmuştu. Bektaş, özellikle Hatay-Amik Ovası’nda "yüksek", Gaziantep çevresinde ise "orta-yüksek" tehlike seviyesinin sürdüğünü ifade etmişti. 6 Şubat sonrası enerjinin yok olmadığını vurgulayan Bektaş, muhtemel bir depremin 7 büyüklüğünden küçük olabileceğini öngörmüştü.

5 ilde hissedildi! Gaziantep depremi sonrası korkutan uyarı! Osman Bektaş tehlikenin rotasını açıkladı: 6 Şubat hâlâ konuşuyor
Başlık Resmi5 ilde hissedildi! Gaziantep depremi sonrası korkutan uyarı! Osman Bektaş tehlikenin rotasını açıkladı: 6 Şubat hâlâ konuşuyor

GAZİANTEP’TE 6 ŞUBAT İZLERİ

6 Şubat 2023'te dokuz saat arayla meydana gelen, merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,8 ve 7,5  büyüklüklerindeki 2 deprem Gaziantep’te de hissedildi. Depremlerden sonra Gaziantep il genelinde 16.211 binanın yıkık ya da ağır hasarlı olduğu tespit edildi, 25.276 kişi enkaz altından kurtarıldı.

5 ilde hissedildi! Gaziantep depremi sonrası korkutan uyarı! Osman Bektaş tehlikenin rotasını açıkladı: 6 Şubat hâlâ konuşuyor
Başlık Resmi5 ilde hissedildi! Gaziantep depremi sonrası korkutan uyarı! Osman Bektaş tehlikenin rotasını açıkladı: 6 Şubat hâlâ konuşuyor

7.5 büyüklüğündeki ikinci depremde Nurdağı ilçesi tam yıkıma uğrarken Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İbrahimli ve Batıkent mahallelerinde yoğun yıkım yaşandı. Gaziantep Kalesi, Şirvani Camii, Ömeriye Camii, Eyüpoğlu Camii, Bayazhan, Ukkaşe Türbesi, Kurtuluş Camii, Dr. Ersin Arslan Hastanesi, Gaziantep-Nurdağı otoyolu, ağır hasar aldı.

5 ilde hissedildi! Gaziantep depremi sonrası korkutan uyarı! Osman Bektaş tehlikenin rotasını açıkladı: 6 Şubat hâlâ konuşuyor
Başlık Resmi5 ilde hissedildi! Gaziantep depremi sonrası korkutan uyarı! Osman Bektaş tehlikenin rotasını açıkladı: 6 Şubat hâlâ konuşuyor

Yıkılan ve ağır kayıp oluşturan apartmanlardan, Furkan Apartmanı, Emre Apartmanı, Bahar Apartmanı, Pamukkale Sitesi A Blok ve Gölgeler Apartmanı müteahhitleri tutuklanarak ceza evine gönderildi. Sakçagözü köyünün neredeyse tamamı hasar aldı veya yıkıldı. Köy'de en az 256 vatandaş hayatını kaybetti.

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