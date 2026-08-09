Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Kayahan Açar’ın hayatında önemli bir yere sahip olan ve sanatçının birçok eserine ilham veren “Gönül Köşkü” yeniden gündeme geldi. Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bulunan ve Kayahan’ın yıllar boyunca kullandığı köşkün satışa çıkarıldığı öğrenildi. Deniz manzarası, geniş bahçesi ve kendine özgü mimarisiyle dikkat çeken mülk için 130 milyon TL fiyat biçildi.

2015 yılında 66 yaşında hayatını kaybeden Kayahan, geride yalnızca şarkıları değil, müzik kariyerine yön veren özel anılarla dolu mekanları da bıraktı. “Gönül Köşkü” olarak anılan ev, Kayahan’ın müzik hayatındaki önemli duraklardan biri olarak öne çıkıyor.

1600 METREKARELİK ARSA ÜZERİNDE 5 BİTİŞİK EV

Habertürk’te yer alan habere göre; Balıkesir’in Gömeç ilçesinde yer alan köşk, yaklaşık 1609 metrekarelik arsa üzerinde bulunan 5 bitişik evden oluşuyor. Kayahan’ın yaklaşık 27 yıl önce satın aldığı mülkte yer alan evlerin her birinin 5 oda ve 1 salondan oluştuğu belirtiliyor.

Geniş kullanım alanıyla dikkat çeken taşınmazın bahçesinde yüzme havuzu bulunurken, mülkün deniz manzarasına sahip olması da değerini artıran unsurlar arasında yer alıyor. Peyzaj düzenlemesiyle öne çıkan köşk, Kayahan’ın yaşamının önemli bir bölümüne tanıklık eden özel mekanlardan biri olarak biliniyor.

Köşkün yalnızca fiziksel özellikleri değil, Kayahan’ın müzik kariyerindeki yeri de dikkat çekiyor. Sanatçının pek çok eserini burada yazdığı ve bestelediği ifade edilirken, evin zaman içerisinde sanatçının hayranları açısından da sembolik bir anlam kazandığı belirtiliyor.

Kayahan’ın unutulmaz şarkılarına ilham olan “Gönül Köşkü” satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

“GÖNLÜMÜN KÖŞKÜ OLSUN” DEDİ, ADI GÖNÜL KÖŞKÜ KALDI

Kayahan’ın kızı Beste Açar, daha önce verdiği bir röportajda köşkün babası için taşıdığı anlamı anlatmıştı. Açar, Kayahan’ın evi çok sevdiğini ve burayı “Gönlümün köşkü olsun” sözleriyle tanımladığını belirterek, mekanın zamanla “Gönül Köşkü” olarak anılmaya başladığını ifade etti.

Açar, babasının çok sayıda eserini bu evde yazdığını belirterek, köşkte sanatçıya ait kişisel eşyaların da bulunduğunu söyledi. Uzun süredir kullanılmayan evin babasının isteği doğrultusunda satışa çıkarılmasının gündeme geldiğini aktaran Açar, mekanın gelecekte sanatseverlerin ziyaret edebileceği bir müzeye dönüştürülmesini hayal ettiğini dile getirdi.

Beste Açar, köşkün geçmişinin korunmasının kendisi için önemli olduğunu vurgulayarak, evi satın alacak kişinin buranın anısını yaşatmasını umduğunu ifade etti.

SOKAKLARIN İSİMLERİ DE KAYAHAN’IN ŞARKILARINDAN

Kayahan’ın müziğiyle olan bağ yalnızca köşkle sınırlı değil. Sanatçının yaşadığı bölgedeki sitenin sokaklarına da onun unutulmaz eserlerinden esinlenilerek isim verildiği belirtiliyor.

“Yemin Ettim”, “Odalarda Işıksızım”, “Mor Menekşe”, “Geceler” ve “Beni Anlamadın Ya” gibi şarkılarının isimlerinin sokaklarda yaşatılması, sanatçının bölgedeki izlerinin devam etmesini sağlıyor.

Kayahan’ın unutulmaz şarkılarına ilham olan “Gönül Köşkü” satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

GERİDE UNUTULMAZ ESERLER BIRAKTI

Yorumculuğunun yanı sıra besteci ve söz yazarı kimliğiyle de Türk müziğinde önemli bir yere sahip olan Kayahan Açar, kariyeri boyunca çok sayıda sevilen esere imza attı.

Uzun yıllar müzik dünyasında aktif olarak çalışmalarını sürdüren sanatçı, eserlerinde aşk, ayrılık, özlem ve hayatın farklı yönlerini kendine özgü bir anlatımla işledi. Şarkıları farklı kuşaklar tarafından dinlenmeye devam eden

Kayahan, 2015 yılında küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybetti.

Aradan geçen yıllara rağmen sanatçının eserleri müzikseverlerin hafızasındaki yerini korurken, bestelerine ilham veren “Gönül Köşkü” de şimdi 130 milyon TL’lik satış bedeliyle yeni sahibini bekliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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