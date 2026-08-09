Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Çin'de tayfun alarmı! Seferler iptal, binlerce kişi tahliye edildi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Çin'de tayfun alarmı! Seferler iptal, binlerce kişi tahliye edildi
Fotoğraf Başlığı Çinde tayfun alarmı! Seferler iptal, binlerce kişi tahliye edildi

Çin'in Cıciang eyaletinde yaklaşan Dolphin Tayfunu nedeniyle yaklaşık 390 bin kişi tahliye edildi. Ülke genelinde feribot ve gemi turları gibi deniz faaliyetleri askıya alınırken, Şanghay kentindeki Hongqiao ve Pudong havalimanlarında binden fazla sefer iptal edildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Şiddetli rüzgar, sağanak, sel ve toprak kaymaları getirmesi beklenen Dolphin Tayfunu, saatte yaklaşık 162 kilometre hızla Çin'in doğu kıyısına yaklaşıyor.

Çinde tayfun alarmı! Seferler iptal, binlerce kişi tahliye edildi
Başlık ResmiÇinde tayfun alarmı! Seferler iptal, binlerce kişi tahliye edildi

390 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Cıciang eyaletinde toprak kayması riskine karşı uyaran yetkililerin talimatı doğrultusunda Taycou kentinde yaklaşık 390 bin kişi tahliye edildi. Eyalette, feribot ve gemi turları gibi deniz faaliyetleri askıya alındı.

Çinde tayfun alarmı! Seferler iptal, binlerce kişi tahliye edildi
Başlık ResmiÇinde tayfun alarmı! Seferler iptal, binlerce kişi tahliye edildi

Yerel basındaki haberlere göre Şanghay kentindeki Hongqiao ve Pudong havalimanlarında uçuşların yüzde 60'ı yani 1300'den fazla sefer iptal edildi.

Yetkililer, Şanghay'da "riskli bölgelerdeki" yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edildiğini belirtti.

ÖNERİLEN HABERLER
Araç koltuğundaki logo kabusu yaşattı! Lüks otomobil devine ‘yanık’ davası
DÜNYA

Araç koltuğundaki logo kabusu yaşattı! Lüks otomobil devine ‘yanık’ davası

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Plajlarda yeni dönem! Vatandaşın ihtiyaçları karşılanacak, işgal bitecek
Plajlarda yeni dönem! Vatandaşın ihtiyaçları karşılanacak, işgal bitecek
Kaydet
Manchester City-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nereden izlenir? Hazırlık maçı için geri sayım başladı
Manchester City-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nereden izlenir?
Kaydet
Plakasız motosikletle polisten kaçtı! Düşürdüğü telefon kimliğini ele verdi
Plakasız motosikletle polisten kaçtı! Düşürdüğü telefon kimliğini ele verdi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.