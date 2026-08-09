Çin'de tayfun alarmı! Seferler iptal, binlerce kişi tahliye edildi

Çin'in Cıciang eyaletinde yaklaşan Dolphin Tayfunu nedeniyle yaklaşık 390 bin kişi tahliye edildi. Ülke genelinde feribot ve gemi turları gibi deniz faaliyetleri askıya alınırken, Şanghay kentindeki Hongqiao ve Pudong havalimanlarında binden fazla sefer iptal edildi.

Şiddetli rüzgar, sağanak, sel ve toprak kaymaları getirmesi beklenen Dolphin Tayfunu, saatte yaklaşık 162 kilometre hızla Çin'in doğu kıyısına yaklaşıyor.

Çinde tayfun alarmı! Seferler iptal, binlerce kişi tahliye edildi

390 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Cıciang eyaletinde toprak kayması riskine karşı uyaran yetkililerin talimatı doğrultusunda Taycou kentinde yaklaşık 390 bin kişi tahliye edildi. Eyalette, feribot ve gemi turları gibi deniz faaliyetleri askıya alındı.

Çinde tayfun alarmı! Seferler iptal, binlerce kişi tahliye edildi

Yerel basındaki haberlere göre Şanghay kentindeki Hongqiao ve Pudong havalimanlarında uçuşların yüzde 60'ı yani 1300'den fazla sefer iptal edildi.

Yetkililer, Şanghay'da "riskli bölgelerdeki" yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edildiğini belirtti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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