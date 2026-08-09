Mourinho'dan Arda Güler için flaş karar! Hazırlık maçında dikkat çeken hamle

Real Madrid'in Ferencvaros'u 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçında Arda Güler 90 dakika sahada kaldı. Jose Mourinho'nun 9 oyuncu değişikliğine rağmen milli yıldızı oyundan almaması dikkat çekerken, yeni transfer Bernardo Silva'dan Arda'ya övgü yağdı.

Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ikinci hazırlık maçında Ferencvaros'u 2-1 mağlup etti. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Rivas ve Espi kaydetti. Arda Güler'in ilk 11'de başladığı karşılaşmada teknik direktör Jose Mourinho'nun milli futbolcuyla ilgili tercihi dikkat çekti.

Arda Güler

MOURINHO'DAN ARDA GÜLER'E ÖZEL GÜVEN

Portekizli teknik adam, hazırlık maçında tam 9 oyuncu değişikliği yaptı. Ancak Mourinho'nun oyundan almadığı isimler arasında kaleci Lunin'in yanı sıra Arda Güler de yer aldı.

Milli futbolcu, karşılaşmanın tamamında sahada kalırken Mourinho'nun bu tercihi Arda'ya yönelik güveninin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Arda Güler

BERNARDO SILVA'DAN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

Karşılaşmanın ardından Real Madrid'in yeni transferi Bernardo Silva da Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milli futbolcunun oyun görüşünden etkilendiğini belirten Silva, "Arda ile ilgili bugün beni en çok etkileyen şey, alanı ne kadar iyi anladığıydı" ifadelerini kullandı.

Portekizli yıldız, Arda Güler'in takım arkadaşlarının oyununu da kolaylaştırdığını belirterek, "Etrafındaki oyuncuların işini kolaylaştırıyor. Onunla oynamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Arda Güler

"BİRBİRİMİZİ ÇOK İYİ TAMAMLAYABİLİRİZ"

Bernardo Silva, Arda Güler'in Real Madrid açısından önemli bir oyuncu olacağına inandığını da dile getirdi.

Portekizli futbolcu, milli yıldızla iyi bir uyum yakalayabileceklerini belirterek, "Birbirimizi çok iyi tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Arda hala çok genç ama kalitesi şimdiden ortada" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası