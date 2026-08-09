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Spor

Beşiktaş'tan Premier Lig'e çifte orta saha operasyonu

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Beşiktaş'tan Premier Lig'e çifte orta saha operasyonu

Beşiktaş, orta saha transferinde Newcastle United'dan Joe Willock ve Tottenham'dan Conor Gallagher için harekete geçti. Willock için 10 milyon euroluk teklif yapan siyah-beyazlılar, Gallagher'a ise kiralama önerisi sundu.

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Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için İngiltere'den iki yıldızı gündemine aldı. Siyah-beyazlıların Newcastle United forması giyen Joe Willock ile Tottenham'da oynayan Conor Gallagher için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Newcastle United forması giyen Joe Willock ve Tottenham'da oynayan Conor Gallagher
Başlık ResmiNewcastle United forması giyen Joe Willock ve Tottenham'da oynayan Conor Gallagher

WILLOCK İÇİN 10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Beşiktaş'ın öncelikli hedeflerinden biri olan Joe Willock için Newcastle United'ın 18 milyon euro bonservis talep ettiği aktarıldı. Siyah-beyazlıların ise İngiliz kulübüne 10 milyon euroluk teklif sunduğu ifade edildi.

Yıllık yaklaşık 5 milyon euro kazanan Willock'a Beşiktaş'ın da mevcut ücretine yakın bir teklif yaptığı kaydedildi. Newcastle United'ın bonservis bedelinde indirime gitmesi halinde transferin gerçekleşme ihtimalinin yükseldiği ifade edildi.

Newcastle United forması giyen Joe Willock
Başlık ResmiNewcastle United forması giyen Joe Willock

GALLAGHER İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ

Beşiktaş'ın orta saha listesindeki bir diğer isim ise Conor Gallagher. Siyah-beyazlı yönetimin İngiliz futbolcu için Tottenham'a resmi kiralama teklifinde bulunduğu ancak henüz olumlu veya olumsuz bir cevap alamadığı öğrenildi.

Tottenham'ın Gallagher için 35 milyon euro bonservis talep ettiği, oyuncunun yıllık 8,3 milyon euroluk maaşının da transferin önündeki önemli engellerden biri olduğu belirtildi.

Tottenham'da oynayan Conor Gallagher
Başlık ResmiTottenham'da oynayan Conor Gallagher

WILLOCK 39 MAÇTA 18 KEZ İLK 11'DE, GALLAGHER SEZONUN İKİNCİ YARISINDA DÜZENLİ OYNADI

Geçtiğimiz sezon Newcastle United formasıyla 39 resmi karşılaşmada görev yapan Joe Willock, bu maçların 18'inde ilk 11'de sahaya çıktı. Premier Lig'de 24 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmaların 10'unda başlangıç kadrosunda yer aldı.

Geçen sezon Atletico Madrid'den Tottenham'a transfer olan Conor Gallagher ise sezonun ikinci yarısında İngiliz ekibinde 16 karşılaşmaya çıktı. Gallagher, söz konusu 16 maçın 14'ünde ilk 11'de görev alarak Tottenham'ın önemli oyuncularından biri oldu.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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