İngiliz devinden milli yıldıza kanca: 100 milyonluk teklif!

Vinicius Junior transferinden sonuç alamayan Arsenal, rotasını Juventus'un milli yıldızı Kenan Yıldız'a çevirdi. İtalyan basını, İngiliz ekibinin genç futbolcuyu bir numaralı hedef olarak belirlediğini yazarken Juventus'un masaya oturmak için 100 milyon euronun çok üzerinde bir teklif beklediği belirtildi.

Yaz transfer döneminde Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'u kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Arsenal, Brezilyalı futbolcunun İspanyol deviyle sözleşme yenilemesinin ardından rotasını Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız'a çevirdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre İngiliz ekibi, milli futbolcuyu transfer listesinin en üst sırasına aldı.

Kenan Yıldız

VINICIUS OLMADI, HEDEF KENAN YILDIZ

İtalya'nın önde gelen yayın organlarından La Stampa'nın haberine göre Arsenal, Vinicius Junior transferinin gerçekleşmemesinin ardından Kenan Yıldız'ı bir numaralı hedef olarak belirledi. Londra ekibinin, Juventus forması giyen 19 yaşındaki milli futbolcuyu yakından takip ettiği ve transfer şartlarını araştırdığı aktarıldı.

Arsenal'in hücum hattını güçlendirmek için Kenan Yıldız konusunda önümüzdeki süreçte Juventus'un kapısını çalabileceği belirtildi.

Kenan Yıldız

JUVENTUS'UN KENAN YILDIZ PLANI

Juventus cephesinde ise Kenan Yıldız'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakılmıyor. Torino temsilcisinin, Arsenal'den gelebilecek bir teklifi değerlendireceği ancak genç yıldızı satma konusunda istekli olmadığı ifade edildi.

Bununla birlikte Juventus'un, olağanüstü seviyede bir teklif gelmesi halinde kararını değiştirebileceği kaydedildi.

Kenan Yıldız

100 MİLYON EUROYU AŞAN TEKLİF BEKLENTİSİ

Haberde Juventus'un Kenan Yıldız için beklentisinin oldukça yüksek olduğu vurgulandı. Siyah-beyazlıların, Arsenal ile transfer görüşmelerine başlaması için 100 milyon euronun çok üzerinde bir teklif beklediği belirtildi.

İngiliz ekibinin bu seviyede bir bonservis bedelini gözden çıkarıp çıkarmayacağı ise transferin geleceğini belirleyecek en önemli unsurlardan biri olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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