Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

İngiliz devinden milli yıldıza kanca: 100 milyonluk teklif!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İngiliz devinden milli yıldıza kanca: 100 milyonluk teklif!
Fotoğraf Başlığı İngiliz devinden milli yıldıza kanca: 100 milyonluk teklif!

Vinicius Junior transferinden sonuç alamayan Arsenal, rotasını Juventus'un milli yıldızı Kenan Yıldız'a çevirdi. İtalyan basını, İngiliz ekibinin genç futbolcuyu bir numaralı hedef olarak belirlediğini yazarken Juventus'un masaya oturmak için 100 milyon euronun çok üzerinde bir teklif beklediği belirtildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Yaz transfer döneminde Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'u kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Arsenal, Brezilyalı futbolcunun İspanyol deviyle sözleşme yenilemesinin ardından rotasını Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız'a çevirdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre İngiliz ekibi, milli futbolcuyu transfer listesinin en üst sırasına aldı.

Kenan Yıldız
Başlık ResmiKenan Yıldız

VINICIUS OLMADI, HEDEF KENAN YILDIZ

İtalya'nın önde gelen yayın organlarından La Stampa'nın haberine göre Arsenal, Vinicius Junior transferinin gerçekleşmemesinin ardından Kenan Yıldız'ı bir numaralı hedef olarak belirledi. Londra ekibinin, Juventus forması giyen 19 yaşındaki milli futbolcuyu yakından takip ettiği ve transfer şartlarını araştırdığı aktarıldı.

Arsenal'in hücum hattını güçlendirmek için Kenan Yıldız konusunda önümüzdeki süreçte Juventus'un kapısını çalabileceği belirtildi.

Kenan Yıldız
Başlık ResmiKenan Yıldız

JUVENTUS'UN KENAN YILDIZ PLANI

Juventus cephesinde ise Kenan Yıldız'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakılmıyor. Torino temsilcisinin, Arsenal'den gelebilecek bir teklifi değerlendireceği ancak genç yıldızı satma konusunda istekli olmadığı ifade edildi.

Bununla birlikte Juventus'un, olağanüstü seviyede bir teklif gelmesi halinde kararını değiştirebileceği kaydedildi.

Kenan Yıldız
Başlık ResmiKenan Yıldız

100 MİLYON EUROYU AŞAN TEKLİF BEKLENTİSİ

Haberde Juventus'un Kenan Yıldız için beklentisinin oldukça yüksek olduğu vurgulandı. Siyah-beyazlıların, Arsenal ile transfer görüşmelerine başlaması için 100 milyon euronun çok üzerinde bir teklif beklediği belirtildi.

İngiliz ekibinin bu seviyede bir bonservis bedelini gözden çıkarıp çıkarmayacağı ise transferin geleceğini belirleyecek en önemli unsurlardan biri olacak.

BAKMADAN GEÇME
Acun Ilıcalı
SPOR

Acun Ilıcalı'dan büyük transfer tepkisi: Manyak mısınız siz ya?
Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Pes dedirten plan! Aracı soyup “Burada hırsız çok” diye uyardılar
Pes dedirten plan! Aracı soyup “Burada hırsız çok” diye uyardılar
Kaydet
'Drakula' böceği Karadeniz'de yayılıyor, fındığı tehdit ediyor! Bir kentte karantina başlatıldı
Fındık düşmanı böcek için alarm durumu!
Kaydet
ÖZEL | Can Uzun'un eski hocası Türkiye Gazetesi'ne konuştu!
"Tam bir katil! Osimhen ile yıkıcı olur"
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.