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Yaşam

Pes dedirten plan! Aracı soyup “Burada hırsız çok” diye uyardılar

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Pes dedirten plan! Aracı soyup “Burada hırsız çok” diye uyardılar

Adana’da otoyolda arızalanan aracı fırsat bilen cezaevinden izinli çıkan şüpheli, araçtan altın, para ve çeşitli eşyaları çaldı. Yaklaşık 10 dakika sonra olay yerine gelen kuzeni ise araç sahibine kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp “Burada hırsız çok” dedi. Araç kamerasınca kaydedilen olayın ardından iki şüpheli tutuklandı.

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Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari aracıyla Kahramanmaraş'tan Mersin'e seyir halinde olan İsmail Y.'nin aracı, Adana gişelerini geçtikten yaklaşık 3 kilometre sonra arızalandı.

Pes dedirten plan! Aracı soyup “Burada hırsız çok” diye uyardılar
Başlık ResmiPes dedirten plan! Aracı soyup “Burada hırsız çok” diye uyardılar

ARIZALANAN ARACI FIRSAT BİLİP SOYDU

Aracını otoyolun sağında durdurmak zorunda kalan İsmail Y., bir süre aracının arızasının giderilmesini bekledi. Bu sırada otoyolda seyir halinde olan Kemal G., yol kenarında bekleyen aracı fark etti. Geri manevra yaparak İsmail Y.'nin aracının yanına gelen Kemal G., iddiaya göre gizlice aracın kapısını açarak, yaklaşık 10 gram altın, 22 bin lira, 500 dolar, tablet, 2 güneş gözlüğü ile içerisinde kimlik ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı çaldı. Şüpheli, ardından kendi aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Pes dedirten plan! Aracı soyup “Burada hırsız çok” diye uyardılar
Başlık ResmiPes dedirten plan! Aracı soyup “Burada hırsız çok” diye uyardılar

10 DAKİKA SONRA BU KEZ KUZENİ GELDİ

İsmail Y., aracının arızası nedeniyle aynı noktada beklemeye devam ederken yaklaşık 10 dakika sonra bu kez Kemal G.'nin kuzeni Sergin G. bölgeye geldi. Sergin G. de arızalı aracın yanına yaklaşarak durdu. Bu sırada İsmail Y., Sergin G.'yi fark etti.

Pes dedirten plan! Aracı soyup “Burada hırsız çok” diye uyardılar
Başlık ResmiPes dedirten plan! Aracı soyup “Burada hırsız çok” diye uyardılar

PES DEDİRTEN UYARI: BURADA HIRSIZ ÇOK

İddiaya göre kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan Sergen G., araç sahibine, "Dikkat edin, burada hırsız çok" uyarısında bulundu. Sergin G., daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra aracına binen İsmail Y., çantasının ve diğer eşyalarının yerinde olmadığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Pes dedirten plan! Aracı soyup “Burada hırsız çok” diye uyardılar
Başlık ResmiPes dedirten plan! Aracı soyup “Burada hırsız çok” diye uyardılar

İKİSİ DE TUTUKLANDI

İhbar üzerine bölgeye Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Araç kamerasındaki görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan Kemal G. ve Sergin G. gözaltına alındı. Yapılan incelemede Kemal G.'nin cezaevinden izinli çıktığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemal G. ve Sergin G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pes dedirten plan! Aracı soyup “Burada hırsız çok” diye uyardılar
Başlık ResmiPes dedirten plan! Aracı soyup “Burada hırsız çok” diye uyardılar
Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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