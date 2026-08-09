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Spor

Acun Ilıcalı'dan büyük transfer tepkisi: Manyak mısınız siz ya?

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Acun Ilıcalı'dan büyük transfer tepkisi: Manyak mısınız siz ya?

Acun Ilıcalı, Süper Lig’de şampiyonluk yarışında Fenerbahçe’yi bir adım önde gördüğünü söyledi. Galatasaray’ın yapacağı transferlerin ligdeki dengeleri değiştirebileceğini belirten Ilıcalı, Hull City’deki transfer politikasıyla ilgili gelen bir yoruma ise “Manyak mısınız siz ya?” sözleriyle tepki gösterdi.

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Acun Ilıcalı, Süper Lig’de yeni sezon öncesi şampiyonluk yarışına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Tandem Sports YouTube kanalına konuk olan Ilıcalı, Fenerbahçe’nin mevcut kadrosunu beğendiğini belirterek, sarı-lacivertlilerin özellikle kadro derinliği bakımından rakiplerinin önünde olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı
Başlık ResmiAcun Ilıcalı

“FENERBAHÇE BİR TIK ÖNDE”

Fenerbahçe’nin kadro yapısına dikkat çeken Acun Ilıcalı, şampiyonluk yarışında sarı-lacivertli ekibi bir adım önde gördüğünü ifade etti.

Ilıcalı, “Yani bir tık Fenerbahçe önde şu andaki kadroyla, bariz. Kadro olarak Fenerbahçe bir tık önde şu anda. Kadro derinliği çünkü istediğin kadar derin oldu” ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı
Başlık ResmiAcun Ilıcalı

“GALATASARAY’IN TRANSFERLERİ LİGİ BELİRLER”

Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın transfer dönemindeki hamlelerinin belirleyici olacağını dile getiren Ilıcalı, sarı-kırmızılıların transferde vereceği tepkinin ligdeki dengeleri değiştirebileceğini söyledi.

Galatasaray’ın geçmişte transfer dönemlerinde önemli hamleler yaptığını belirten Ilıcalı, “Galatasaray'ın yapacağı transferler belirler ligi. Galatasaray o refleksi hep veriyor. O refleksin tutması çok önemli ama Fenerbahçe'nin şu andaki kadrosunu çok beğeniyorum” dedi.

Acun Ilıcalı
Başlık ResmiAcun Ilıcalı

HULL CITY’DE TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hull City’deki transfer çalışmalarına da değinen Acun Ilıcalı, Yunan kaleci Konstantinos Tzolakis için ödenen bonservis bedeliyle kulüp rekoru kırdıklarını açıkladı. Ilıcalı, İngiliz ekibinin transfer çalışmalarının bununla sınırlı kalmayacağını ve önümüzdeki günlerde daha yüksek bir bonservis bedeli ödeyerek başka bir futbolcuyu kadroya katacaklarını belirtti.

Acun Ilıcalı
Başlık ResmiAcun Ilıcalı

“MANYAK MISINIZ SİZ YA?”

Acun Ilıcalı, beklentileri karşılayamayan futbolcuların Premier Lig’e transfer edilmesi yönündeki yorumlara da dikkat çeken bir cevap verdi.

Ilıcalı, “Tutmayan oyuncuları Acun Premier Lig'e alsın” şeklindeki yorumlara, “Manyak mısınız siz ya? Oğlum tutmamış adam! Ben niye Premier Lig'e alayım? Benim kalmam lazım ya orada. Bana daha yukarıya taşıyacak adam lazım” sözleriyle karşılık verdi.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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