Kavurucu sıcaklıklar, yerini yeniden sağanak yağışa bıraktı. Meteoroloji’nin bugünkü hava durumu raporuna göre İstanbul dahil 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışlar hangi illerde kuvvetli olacak? Kaç gün sürecek? İşte son uyarılar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre sağanak yağış etkisi sürüyor. Bugün 11 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığında ise bir değişim beklenmiyor. Sıcaklığın güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava bir günde değişti! Kavurucu sıcak gitti, sağanak geldi! Meteoroloji İstanbul dahil 11 ili sıraladı: Kuvveti artacak

BULUTLAR KARARACAK

Meteoroloji’nin bugünkü raporuna şöyle denildi:

Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÖNCE SAĞANAK SONRA RÜZGAR

Meteoroloji sağanak uyarısının ardından rüzgar uyarısı da yaptı. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Hava bir günde değişti! Kavurucu sıcak gitti, sağanak geldi! Meteoroloji İstanbul dahil 11 ili sıraladı: Kuvveti artacak

11 İLİ SIRALADI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen 11 il şöyle;

Şehir Durum Bursa - İstanbul - Bolu - Düzce - Kastamonu yerel olarak kuvvetli Zonguldak - Rize yerel olarak kuvvetli Samsun - Trabzon - Erzurum kuzey ilçelerinde kuvvetli Kars yerel olarak kuvvetli

Hava bir günde değişti! Kavurucu sıcak gitti, sağanak geldi! Meteoroloji İstanbul dahil 11 ili sıraladı: Kuvveti artacak

AKOM AÇIKLADI: ARALIKLI SAĞANAK VAR

Öte yandan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) dün yaptığı son uyarıda hafta boyunca kısa süreli ve yerel yağışlar (Pazar) dışında ciddi bir yağış beklenmediğini belirtmişti.

Açıklamada “Havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50km/s) esmesi beklenen rüzgarlar kuzeyin nispeten serin havasını bölgemize taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olsa da sıcaklıkların 30-33°C aralığında seyredeceği öngörülüyor” denilmişti.

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