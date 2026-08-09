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Yaşam

Gaziantep'te gece yarısı korkutan deprem!

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Gaziantep'te gece yarısı korkutan deprem!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi 4,5 büyüklüğündeki depremle sallandı. AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Nurdağı ilçesinde saat 03.42'de meydana gelen ve Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 03.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı, yerin 7,44 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 03.42'de meydana gelen ve Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Nurdağı
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