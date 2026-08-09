İstanbul'da yağmur yağacak mı? 9 Ağustos Pazar 5 ilde sarı kodlu uyarı verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Ağustos 2026 Pazar gününe ilişkin hava tahminleri belli oldu. Türkiye'nin kuzey kesimlerinde yağışlı hava etkili olurken Marmara'nın doğusunda da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki, İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte haftanın Meteoroloji tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimleri için sarı kodlu uyarı verilirken yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de ise kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da yağmur yağacak mı?

İstanbulda yağmur yağacak mı? 9 Ağustos Pazar 5 ilde sarı kodlu uyarı verildi!

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 9 Ağustos Pazar günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Gün içerisinde bulutlanmanın artmasıyla birlikte bazı bölgelerde kısa süreli sağanak geçişleri yaşanabilecek.

İstanbul'da yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar da gündemde. Poyrazın zaman zaman kuvvetli esmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı ve ağaçlardan kaynaklanabilecek olumsuzluklar gibi risklere karşı dikkatli olunması istendi.

Marmara Bölgesi'nin batısında kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın hızının yer yer 40-60 kilometre/saat seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.

İstanbulda yağmur yağacak mı? 9 Ağustos Pazar 5 ilde sarı kodlu uyarı verildi!

5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ihtimali nedeniyle 5 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Uyarı verilen iller arasında Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum yer aldı.

İstanbulda yağmur yağacak mı? 9 Ağustos Pazar 5 ilde sarı kodlu uyarı verildi!

Belirtilen bölgelerde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve metrekareye 21-50 kilogram arasında yağış bırakması öngörülüyor. Kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların meydana gelebileceği belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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