Acun Ilıcalı aradığı ismi Türkiye'de buldu: Prensipte anlaşıldı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin, Kayserispor'un 17 yaşındaki file bekçisi Deniz Eren'i kadrosuna katmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City, geleceğe yatırım olarak gördüğü genç kaleciyi transfer ediyor.

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PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Radyospor'un haberine göre; İngiliz ekibi, Kayserispor forması giyen genç kaleci Deniz Eren Dönmezer'in transferi konusunda kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

Deniz Eren Dönmezer

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

İki kulüp arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda transferin mali şartlarında anlaşma sağlandığı aktarıldı. Haberde, Hull City'nin Deniz Eren Dönmezer için Kayserispor'a 1 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması ve genç kalecinin İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

DEMİRSPOR'A YETİŞTİRME TAZMİNATI

Deniz Eren Dönmezer'in transferinden eski kulübü Adana Demirspor da gelir elde edecek. Genç kalecinin gelişiminde pay sahibi olan Adana Demirspor'un, transfer kapsamında yetiştirme tazminatı alma hakkı bulunuyor. 17 yaşındaki kaleci, kariyerinde Adana Demirspor formasıyla 24, Kayserispor formasıyla ise 3 maçta görev yaptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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