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Spor

Depay’dan mesaj var! Hollandalı yıldız futbolcu, Trabzonspor'a gelmek istiyor

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Depay’dan mesaj var! Hollandalı yıldız futbolcu, Trabzonspor'a gelmek istiyor
Fotoğraf Başlığı Depay’dan mesaj var! Hollandalı yıldız futbolcu, Trabzonspora gelmek istiyor

Corinthians ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan 32 yaşındaki oyuncu menajeri aracılığıyla bordo mavili kulübe haber gönderdi. Nunez’e odaklanan yönetim karar aşamasında.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Salah transferiyle büyük ses getiren Trabzonspor hücum bölgesine dikkati çekecek bir takviye daha yapacak.

MENAJERİ DEVREDE

O oyuncunun da Al-Hilal'de forma giyen ve kiralık gelmesi planlanan Darwin Nunez olması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Taraftarı heyecanlandıracak gelişme Brezilya’dan. Corinthians ile olan sözleşmesi sona eren ve serbest kalan 32 yaşındaki Memphis Depay, menajeri vasıtasıyla Trabzonspor’a haber gönderdi.

Depay’dan mesaj var! Hollandalı yıldız futbolcu, Trabzonspora gelmek istiyor
Başlık ResmiDepay’dan mesaj var! Hollandalı yıldız futbolcu, Trabzonspora gelmek istiyor

SALAH İLE BULUŞACAK

Tecrübeli oyuncu, bordo mavili formayı giymeye hazır olduğunun mesajını verdi ama bordo mavililer Uruguaylı golcü Darwin Nunez’e odaklanmış durumda. Al-Hilal, bu yıl yaklaşık 15 milyon avroluk değer kaybına uğrayan golcü oyuncusunu yeniden değer kazanması adına Trabzonspor’a yollayacak. Liverpool’dan eski arkadaşı Muhammed Salah ile buluşması beklenen Nunez’in kısa süre içinde Trabzon’da olması bekleniyor.

Depay’dan mesaj var! Hollandalı yıldız futbolcu, Trabzonspora gelmek istiyor
Başlık ResmiDepay’dan mesaj var! Hollandalı yıldız futbolcu, Trabzonspora gelmek istiyor

1+1 YILLIK ANLAŞMA! BASKETBOLA YENİ SPONSOR

Trabzonspor, Basketbol A Takımı ve basketbol altyapı takımlarının resmî forma ve ekipman sponsorluğu konusunda dünya devi New Balance firması ile 1+1 yıllığına anlaştığını duyurdu. New Balance ürünleri, önümüzdeki günlerde TS Club mağazalarında taraftarın beğenisine sunulacak.

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TAM KADRO! TRABZONSPOR’DA ‘BİRLİK’ KAHVALTISI

Süper Lig’de Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor’da takım kaynaşması adına dün sabah bir organizasyon vardı. Bordo mavili teknik ekip ve futbolcular tam kadro kahvaltıda buluştu. Başkan Ertuğrul Doğan da FaceTime ile bağlanıp oyuncularla görüştü.

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