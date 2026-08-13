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Eğitim

Bakan Tekin: Kim katkı sunmak istiyorsa kapımız açık

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Bakan Tekin: Kim katkı sunmak istiyorsa kapımız açık

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İl Millî Eğitim Müdürleri Toplantısı’nda yaptığı konuşmada “Eğitim yükü sadece Millî Eğitim Bakanlığının taşıyabileceği bir yük değil” dedi.

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Mahmut Özay
MAHMUT ÖZAY

Millî Eğitim Bakanlığının Türkiye genelindeki devasa yapısına dikkat çeken Bakan Tekin, 86 milyon nüfus, 18 milyon öğrenci, yaklaşık 75 bin okul ve 1,2 milyon öğretmenden oluşan büyük bir sistemin bulunduğunu söyledi. Tekin “Bu yük sadece Millî Eğitim Bakanlığının, sadece merkezî otoritenin altından kalkabileceği kadar küçük bir yük değil. Bu yükü taşımak sürecinde bize destek olan herkese kapımız açık” dedi.

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Sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, siyasi partiler, belediyeler ve mülki idare amirleri başta olmak üzere eğitim alanına katkı sunmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu belirten Tekin “Kim ‘Benim de bu sürece bir katkım olabilir’ diyorsa kapımız ardına kadar açık” ifadelerini kullandı.

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