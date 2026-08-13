Milan’ın Rafael Leao için 55 milyon avro bonservis bedelinde diretmesi üzerine Arsenal’in Brezilyalı yıldızı için teklif yükseltildi. Aslan, sambacı için 45 milyon avro bonservis önerdi.

Aslan’da transfer görüşmeleri devam ediyor. Ligin başlamasına bir gün kala son şampiyon Galatasaray sol kanat konusunda pazarlık masasında.

PAZARLIKLARA DEVAM

Rafael Leao için Milan ile uzun süredir temaslarını sürdüren sarı kırmızılı yönetim İtalyan ekibinin 55 milyon avro bonservis bedelinde diretmesi üzerine rotayı Ada’ya kırdı. Hedefteki isim ise Arsenal’in Brezilyalı kanadı Gabriel Martinelli. Başka kulüplerin de talip olduğu oyuncu için Dursun Özbek yönetimi rakamı artırdı.

Martinelli önde! Galatasaray'ın sol kanat transferinde son durum

OYUNCU BEKLEMEDE

Barış Alper Yılmaz’ın Ada’ya transfer olma ihtimali sıcaklığını korurken Dursun Özbek yönetiminin Martinelli için Arsenal’e önerdiği bonservis bedeli 45 milyon avroya kadar yükseltildi. Oyuncu cephesinde ise olumlu bir tablo var. Gabriel Martinelli, kulüplerin anlaşması hâlinde sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor. G.Saray adına görüşmeleri, büyük transferlerin bitirici ismi George Gardi yürütüyor. Arsenal’den görüştüğü kişi de vatandaşı olan sportif direktör Andrea Berta.

68 GOL, 38 ASİST

25 yaşındaki sol kanat Martinelli’nin kariyerinde tüm kulvarlarda 296 maçta 68 gol ve 38 asisti bulunuyor.

Martinelli önde! Galatasaray'ın sol kanat transferinde son durum

7,1 MİLYON AVRO

Arsenal, Martinelli’yi 2019’da Ituano’dan 7,1 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK: TRANSFERLER GELECEK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk ve transfer mesajı verdi. Transferler için söz veren Özbek, “Transferler üzerinden algı çalışması yapıyorlar. Galatasaray’ın geleceğini tehlikeye atmayacağım. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için her türlü fedakârlığı yapacağım, herkes bunu bilsin” dedi.

İTALYANLARA GÖRE EN İYİ TEKLİF G.SARAY’DAN

Rafael Leao, transfer süreci konusunda açıklamada bulunup kariyerine odaklandığını ve görüşmeleri avukatının yürüttüğünü söylerken İtalyan basını en iyi teklifin G.Saray’dan geldiğini yazıyor. Milan’ın 55-60 milyon avro bonservis beklentisine karşı o rakamlara çıkmasa da sarı kırmızılıların ciddi olduğu diğer tekliflerin ise bu seviyenin oldukça altında kaldığı belirtiliyor. G.Saray’ın Leao’nun maaş beklentilerini karşılayacak durumda olduğuna vurgu yapılıyor.

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