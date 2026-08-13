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Ekonomi

S. Arabistan’dan Türkiye’ye elektrik koridoru: Bölgesel ticareti geliştirecek

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S. Arabistan’dan Türkiye’ye elektrik koridoru: Bölgesel ticareti geliştirecek

Türkiye, Körfez’den elektrik ithalatı için bölgesel iletim koridoru kuruyor. Denizüstü rüzgâr YEKA ihalesi ise 2027’nin ilk çeyreğinde yapılacak.

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Türkiye, Suudi Arabistan’daki elektriğin Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye’ye ulaştırılmasını sağlayacak büyük ölçekli bir elektrik iletim şebekesi için çalışmalarını sürdürürken söz konusu proje Körfez ile Türkiye arasında yeni bir enerji bağlantısı oluşturma ve bölgesel elektrik ticaretini geliştirme potansiyeli taşıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan’daki elektriğin Ürdün üzerinden Suriye’ye, buradan da Türkiye’ye ulaştırılabileceği büyük ölçekli bir elektrik iletim şebekesi üzerinde çalıştıklarını belirterek, enerji ihtiyacının yüksek olması sebebiyle ilerleyen dönemde Lübnan’ın da projeye dâhil olabileceğini ifade etmişti.

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Bölgesel elektrik koridoru önerisi, Türkiye’nin son dönemde enerji alanında geliştirdiği daha geniş kapsamlı bağlantısallık vizyonunun önemli unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor. Türkiye, doğalgaz depolama tesisleri, LNG altyapısı, uluslararası boru hatları ve elektrik enterkonneksiyonlarıyla bölgesel enerji ticaretindeki rolünü güçlendirmeyi hedeflerken söz konusu proje Körfez ile Doğu Akdeniz ve Türkiye arasında yeni bir elektrik ticaret koridoru oluşturma potansiyeli taşıyor. Türkiye, 2017’den bu yana Suriye’nin kuzeyindeki bölgelere elektrik sağlıyor. Çeşitli bağlantı noktalarından sürdürülen elektrik ihracatının yeni iletim hatlarıyla artırılması hedefleniyor.

S. Arabistan’dan Türkiye’ye elektrik koridoru: Bölgesel ticareti geliştirecek
Başlık ResmiS. Arabistan’dan Türkiye’ye elektrik koridoru: Bölgesel ticareti geliştirecek

‘TRANSİT ÜLKE’ POTANSİYELİ

Ember Türkiye ve Kafkaslar Bölge Lideri Ufuk Alparslan, “Türkiye’nin doğal gaz ve petrolde bir ‘merkez ülke’ olmaktan çok, üretici ülkeleri tüketici pazarlarına bağlayan bir ‘transit ülke’ olma potansiyeli öne çıkmaktadır. Türkiye’nin yüksek yenilenebilir enerji potansiyeli ve elektrik sisteminin giderek daha fazla temiz enerjiye dayanması, ülkemizin yenilenebilir enerjide bölgesel bir merkez olma hedefini güçlendirmektedir. Bu hedef doğrultusunda, elektrik sistemlerini birbirine bağlayan enterkonneksiyonlar da önemli bir rol oynayabilir. Enterkonneksiyonlar, elektrik sistemlerinin esnekliğini artırırken dönemsel talep farklılıkları sebebiyle oluşan üretim fazlasının ihraç edilmesine ve gelir elde edilmesine de imkân sağlar” değerlendirmesini yaptı.

S. Arabistan’dan Türkiye’ye elektrik koridoru: Bölgesel ticareti geliştirecek
Başlık ResmiS. Arabistan’dan Türkiye’ye elektrik koridoru: Bölgesel ticareti geliştirecek
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DENİZÜSTÜ RÜZGÂR YEKA İHALESİ 2027’NİN İLK ÇEYREĞİNDE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, denizüstü (offshore) rüzgâr enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini 2027’nin ilk çeyreğinde gerçekleştireceklerini bildirdi. Bu alanda önemli bir potansiyele sahip Türkiye’de Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında dört ayrı offshore sahası belirlendi. Bakan Bayraktar, eylül ayında ihaleyi duyuracaklarını belirterek, “2027’nin ilk çeyreğinde offshore YEKA ihalesini gerçekleştireceğiz. Bu ihale, enerji sektörümüz için bir ilk olacak. Offshore rüzgârda 2035 hedefimiz 5 bin megavatlık bir kapasite” dedi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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