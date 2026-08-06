Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artan enerji maliyetleri havacılık sektörünü yeni arayışlara yönlendirirken, Avrupa'da elektrikli uçaklarla ticari yolcu taşımacılığı için hazırlıklar hız kazandı. İlk seferlerin 2030'lu yılların başında başlaması hedefleniyor.

Dünyada jeopolitik gerilimlerin etkisiyle enerji piyasalarındaki baskı devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, küresel şirketleri de etkilemeyi sürdürürken, bu durumdan en fazla etkilenen sektörlerin başında havayolu taşımacılığı geliyor. Birçok küresel şirket finansal sonuçlarında bu etkinin izlerini ortaya koyarken, maliyetleri azaltmaya yönelik yeni planlar geliştiriliyor. Bu planların başında ise elektrikli uçak kullanımı yer alıyor.

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İLK SEFERLER 2030'LU YILLARIN BAŞINDA OLACAK

Avrupa'da elektrikli uçaklarla ticari yolcu taşımacılığı için hazırlıklar hız kazanırken, ilk seferlerin 2030'lu yılların başında başlaması hedefleniyor. Hem fosil yakıta bağımlılığı azaltmayı hem de petrol piyasasında yaşanan dalgalanmaların etkisini en aza indirmeyi amaçlayan çalışmalar sürerken, Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı'na (EASA) göre 500 kilometre menzile sahip elektrikli uçaklar, Avrupa'daki kısa mesafeli uçuş rotalarının yaklaşık dörtte birine hizmet verebilecek kapasitede bulunuyor.

Dünyayı etkileyen yakıt krizinde yeni çözüm! Elektrikli uçak dönemi başlıyor

Elektrikli uçak teknolojisindeki gelişmelerle birlikte Avrupalı şirketler de yatırımlarını artırıyor. Alman Vaeridion, 2030 yılına kadar 9 kişilik elektrikli uçağı ticari hizmete sunmayı planlarken, Hollandalı Elysian Aircraft 2035'e kadar 90 yolcu kapasiteli bataryalı elektrikli uçak geliştirmeyi hedefliyor. Fransız Aura Aero ise 1.500 kilometre menzilli hibrit-elektrikli bölgesel uçak üzerinde çalışıyor. Uzmanlar, batarya teknolojisindeki ilerlemelerin elektrikli havacılığı mümkün hale getirdiğini, bu uçakların emisyonları önemli ölçüde azaltırken işletme maliyetlerini de düşürebileceğini değerlendiriyor.

Dünyayı etkileyen yakıt krizinde yeni çözüm! Elektrikli uçak dönemi başlıyor

Küresel petrol piyasasındaki baskı sürerken, dünyanın önde gelen şirketlerinin elektrikli uçak yatırımlarının önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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