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Ekonomi

Benzine indirim geliyor ama sürücüler sevinemeyecek! İşte nedeni

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ABD ile İran arasında muhtemel bir anlaşma beklentisi petrol fiyatlarında düşüş umutlarını artırırken, benzinde litre başına 4,35 TL'lik indirim gündeme geldi.

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Jeopolitik gerilim nedeniyle küresel piyasalardaki baskı sürerken, ABD ile İran arasında muhtemel bir anlaşmaya yönelik haberler piyasalardaki baskının hafiflemesine yönelik umutları artırıyor. Gerilimden en çok etkilenen kalemlerden biri petrol olurken, bu baskı yurt içi akaryakıt fiyatlarına da yansıyor ve vatandaşın cebini yakıyor.

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Ancak son gelişmeler doğrultusunda analistler, muhtemel bir anlaşmanın petrol fiyatlarını 70 doların altına çekebileceğini öngörüyor. Bu beklenti, jeopolitik gerilimde olumlu havanın güçlenmesini sağlıyor.

Benzine indirim geliyor ama sürücüler sevinemeyecek! İşte nedeni
Başlık ResmiBenzine indirim geliyor ama sürücüler sevinemeyecek! İşte nedeni

Öte yandan döviz kurundaki dalgalanmalar ve akaryakıta yönelik vergi düzenlemeleri, pompa fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu nedenle araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarındaki son durumu yakından takip ederken, "Akaryakıt fiyatları ne kadar? Akaryakıta indirim ya da zam var mı?" sorularına cevap arıyor.

LİTRE BAŞINA 4,35 TL TUTARINDA FİYAT İNDİRİMİ

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 4,35 TL tutarında fiyat indirimi bekleniyor. Ancak söz konusu indirimin, motorinde olduğu gibi Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi kapsamında değerlendirilmesi öngörülüyor.

Benzine indirim geliyor ama sürücüler sevinemeyecek! İşte nedeni
Başlık ResmiBenzine indirim geliyor ama sürücüler sevinemeyecek! İşte nedeni

Oluşan indirimin tamamının ÖTV'ye aktarılması nedeniyle sürücülerin pompa fiyatlarında herhangi bir değişiklik görmeyeceği belirtiliyor. Böylece benzindeki maliyet düşüşünün pompaya indirim olarak yansımayacağı ifade ediliyor.

Jeopolitik gelişmelerle şekillenen petrol piyasasındaki baskı sürerken, bu durumun yurt içi akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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