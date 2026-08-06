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Ekonomi

Gümüşte yükseliş sürecek mi? 6 dev bankadan yıl sonu tahmini

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Gümüşte yükseliş sürecek mi? 6 dev bankadan yıl sonu tahmini

Altının gölgesinde kalsa da son bir yılda yüzde 62,74 değer kazanan gümüş, yapısal arz açığı ve sanayi talebinin etkisiyle tarihi seviyelere yükseldi. Wall Street'in dev bankaları da yıl sonu için fiyat beklentilerini yukarı yönlü koruyor.

Gümüşte yükseliş sürecek mi? 6 dev bankadan yıl sonu tahmini

ABD-İran gerilimi devam ederken piyasalardaki oynaklık da sürüyor. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle değerli metallerdeki hareketlilik devam ederken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altının yanı sıra gümüş de değer kazanmaya devam ediyor. Gümüşte yaşanan yükselişle birlikte yatırımcılar portföylerinde bu değerli metale de daha fazla yer vermeye başladı.

Gümüşte yükseliş sürecek mi? 6 dev bankadan yıl sonu tahmini

GÜMÜŞ SON BİR YILDA YÜZDE 62,74 DEĞER KAZANDI

Küresel piyasalarda son dönemde altının gölgesinde kalsa da en güçlü yükseliş aslında gümüşte yaşanıyor. Gümüş fiyatları tarihi seviyelerde işlem görürken, bunun başlıca nedenleri arasında altı yıldır devam eden yapısal arz açığı ile sanayi kaynaklı talepteki artış gösteriliyor. Gümüş son bir yılda yüzde 62,74 değer kazanırken, aynı dönemde yüzde 26,15 yükselen altını performansıyla geride bıraktı.

Gümüşte yükseliş sürecek mi? 6 dev bankadan yıl sonu tahmini

2021'DEN BU YANA TOPLAM AÇIK 762 MİLYON ONS

Gümüş Enstitüsü'nün 2026 Dünya Gümüş Araştırması'na göre bu yıl küresel piyasada 46,3 milyon ons arz açığı beklenirken, 2021'den bu yana biriken toplam açık 762 milyon onsa ulaştı. Arzın önemli bölümünün bakır, çinko ve kurşun madenciliğinin yan ürünü olarak elde edilmesi ise üretimin kısa vadede artırılmasını zorlaştırıyor.

Gümüşte yükseliş sürecek mi? 6 dev bankadan yıl sonu tahmini

TEKNOLOJİ GÜMÜŞÜN YÜKSELMESİNİ DESTEKLİYOR

Gümüşü destekleyen diğer önemli kalemlerden biri de teknoloji sektörü. Elektrikli araçlar, yapay zeka veri merkezleri ve güneş paneli üretimi gibi sektörlerden gelen güçlü talep, gümüşü öne çıkarıyor. Altın-gümüş oranı Ağustos 2026 itibarıyla 68,47 seviyesine gerilerken, Wall Street'in önde gelen bankaları da gümüşte yükseliş beklentisini koruyor.

İşte dünyaca ünlü bankaların gümüş beklentileri…

Gümüşte yükseliş sürecek mi? 6 dev bankadan yıl sonu tahmini

JPMorgan 60 ila 65 dolar aralığındaki en temkinli tahminiyle bile gümüşün bu yıl elde ettiği tarihi kazançların büyük kısmını koruyacağını öngörüyor.

Gümüşte yükseliş sürecek mi? 6 dev bankadan yıl sonu tahmini

Goldman Sachs gümüş için, 85 ila 100 dolar bandıyla piyasadaki en yüksek hedefi koyuyor.

Gümüşte yükseliş sürecek mi? 6 dev bankadan yıl sonu tahmini

Bank of America gümüş için tüm yıl ortalama 86 dolar öngörüyor.

Gümüşte yükseliş sürecek mi? 6 dev bankadan yıl sonu tahmini

HSBC ortalama gümüş için, 75 dolar fiyat bekliyor.

Gümüşte yükseliş sürecek mi? 6 dev bankadan yıl sonu tahmini

UBS ise gümüş için, 70 dolara işaret ediyor.

Gümüşte yükseliş sürecek mi? 6 dev bankadan yıl sonu tahmini

Commerzbank gümüş için, 67 dolar seviyesini işaret ediyor.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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