Gümüşte yükseliş sürecek mi? 6 dev bankadan yıl sonu tahmini

2021'DEN BU YANA TOPLAM AÇIK 762 MİLYON ONS

Gümüş Enstitüsü'nün 2026 Dünya Gümüş Araştırması'na göre bu yıl küresel piyasada 46,3 milyon ons arz açığı beklenirken, 2021'den bu yana biriken toplam açık 762 milyon onsa ulaştı. Arzın önemli bölümünün bakır, çinko ve kurşun madenciliğinin yan ürünü olarak elde edilmesi ise üretimin kısa vadede artırılmasını zorlaştırıyor.