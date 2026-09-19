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Spor

Premier Lig'de Haaland rüzgarı: Ofsayt istatistiği şaşırttı

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Premier Lig'de Haaland rüzgarı: Ofsayt istatistiği şaşırttı
Başlık ResmiPremier Ligde Haaland rüzgarı: Ofsayt istatistiği şaşırttı

Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland'ın Premier Lig kariyerindeki ofsayt sayısı dikkat çekti. Savunma arkasına yaptığı koşularla öne çıkan yıldız futbolcu, 136 maçta yalnızca 25 kez ofsayta düştü.

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Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın Premier Lig kariyerine ilişkin dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Rakip savunmaların arkasına yaptığı koşularla öne çıkan golcü, İngiltere'deki kariyerinde yalnızca 25 kez ofsayta düştü.

Premier Ligde Haaland rüzgarı: Ofsayt istatistiği şaşırttı
Başlık ResmiPremier Ligde Haaland rüzgarı: Ofsayt istatistiği şaşırttı

136 MAÇTA SADECE 25 OFSAYT

Haaland, Premier Lig'de çıktığı 136 karşılaşmada 25 kez ofsayt pozisyonunda kaldı. Norveçli futbolcunun, savunma arkasına yaptığı çok sayıda koşuya rağmen bu sayının düşük seviyede olması dikkat çekti.

Bu veri, Haaland'ın rakip savunma çizgisini aşmaya çalışırken koşularının zamanlamasını da ortaya koyan istatistiklerden biri olarak öne çıktı.

Premier Ligde Haaland rüzgarı: Ofsayt istatistiği şaşırttı
Başlık ResmiPremier Ligde Haaland rüzgarı: Ofsayt istatistiği şaşırttı

MANCHESTER DERBİSİNDE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Haaland'ın ofsayt pozisyonları son Manchester derbisinde de tartışma konusu olmuştu. Manchester United karşısında attığı gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayılmıştı.

İngiltere Hakem Kurulu ise karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, söz konusu pozisyonda VAR'ın hakeme saha kenarında inceleme yapmasını önermesi gerektiğini belirterek hata yapıldığını kabul etmişti.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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