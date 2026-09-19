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Dünya

"İran savaşında açıklanandan fazla ABD askeri öldü" iddiası

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Başlık Resmi İran savaşında açıklanandan fazla ABD askeri öldü iddiası

Washington Post gazetesi, İran savaşında ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) kamuoyuna açıkladığından daha fazla ABD askerinin hayatını kaybettiğini iddia etti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise iddiayı kesin bir dille yalanladı.

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ABD merkezli Washington Post gazetesi, ABD’nin İran’a karşı başlattığı savaşa ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi 6 ABD'li kaynağa dayandırılan haberde, ABD ordusunun İran'la yaşanan çatışmalar sırasında bölgedeki çeşitli üslerde görev yapan en az 22 askerini kaybettiği belirtildi. Bunun Pentagon'un kamuoyuna duyurduğu 18 ölümden fazla olduğuna dikkat çekilirken, bazı yetkililerin gerçek sayıların kamuoyu ile paylaşılmaması nedeniyle "hayal kırıklığı yaşadığını" ifade ettiği aktarıldı.

Bir kaynağın ise kamuoyuna açıklanmayan ölümlerin tümünün "çatışmayla doğrudan bağlantılı olmadığını", ancak çatışmalar sırasında Orta Doğu'da bulunan ABD askeri personeliyle ilgili olduğunu belirttiği kaydedildi.

Pete Hegseth
Başlık ResmiPete Hegseth

HEGSETH HABERİ YALANLADI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından söz konusu iddiayı içeren haberi paylaşarak, "Bu iğrenç ve asılsız. Tamamen yalan. Washington Post gazetesine yazıklar olsun. İran devlet medyasından bile beterler" ifadelerini kullandı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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