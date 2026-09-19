İsrail ordusu köşeye sıkıştı! Asker ve teçhizat sorunu yaşıyorlar

İsrail ordusunun yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü savaş nedeniyle ciddi bir asker ve askeri teçhizat sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığı bildirildi.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, İsrail ordusunun durumuna ilişkin dikkat çeken iddiaları gündeme taşıdı. Gazetenin haberinde, İsrail ordusunun 3 yıldır devam ettirdiği savaş nedeniyle ciddi bir asker ve teçhizat sıkıntısı yaşadığı belirtildi.

ASKERİ İZİNLER ASKIYA ALINACAK

Ordunun askerlerin izinlerini askıya almaya hazırlandığı aktarılan haberde, yaşanan bu krize rağmen Ekim 2023'te Gazze Tümeni'nde istihbarat subayı olarak görev yapan Yarbay A.'nın "konumu gereği komuta sorumluluğu taşıdığı" gerekçesiyle görevden alınmasına dikkat çekildi.

"YÜZLERCE ASKERİ ARAÇ HASAR GÖRDÜ"

İsrail ordusunun elinde yeterli sayıda tank ve zırhlı personel taşıyıcı bulunmadığına vurgu yapılan haberde, 3 yıl süren çatışmaların askeri araçları ciddi şekilde yıprattığı ve bu araçların yüzlercesinin hasar gördüğü bildirildi. İsrail siyasetinin bu duruma yaklaşımı da eleştirilerek, "Maliye Bakanı Bezalel Smotrich siyasi nedenlerle ordunun bütçesini kesip kendi şikayetleriyle meşgul olurken, muhalefet sorumsuz çocuklar gibi iç çekişmelere dalmış durumda" ifadeleri kullanıldı.

12 APACHE HELİKOPTERİNİN ALIMI İPTAL EDİLDİ

İsrail'deki Kanal 12 televizyonu ise ordunun tedarik bütçesindeki yetersizlik nedeniyle ABD'li üretici Boeing'den alınması planlanan 12 adet Apache saldırı helikopterinin alımını gerçekleştiremediğini duyurdu. Habere göre söz konusu gelişme, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun muhalefet lideri Yair Lapid'i askeri tedarik bütçesinin artırılması konusunda ikna etmek amacıyla yaptığı olağan görüşmenin başarısız olmasının hemen ardından geldi. Kanal 12'ye göre yetkililer, talep edilen ek bütçe acilen sağlanmadığı takdirde savaşta hasar gören tank ve zırhlı araçların onarım çalışmalarının duracağı, ayrıca bazı mühimmat üretim hatlarının da olumsuz etkileneceği yönünde uyarılarda bulundu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI