Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Adana'da şehit Özkan Altınok'un ailesini ziyaret etti. Aileyle sohbet eden Gürlek, beraberindeki protokol üyeleriyle şehit Altınok için dua etti.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Adana'da 2016 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit düşen Piyade Er Özkan Altınok'un ailesini de ziyaret etti.

Adalet Bakanı Gürlek, şehit ailesini ziyaret etti

ŞEHİT İÇİN DUA EDİLDİ

Aileyle sohbet eden Bakan Gürlek, beraberindeki protokol üyeleriyle şehit Altınok için dua etti.

Adalet Bakanı Gürlek, şehit ailesini ziyaret etti

VATANDAŞLARLA DA BİR ARAYA GELDİ

Gürlek, şehit ailesini ziyaret ettikten sonra sokakta ​bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı esnafları dükkanlarında ziyaret eden Gürlek, kendisine kahve ikramında bulunan esnafla sohbet etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI