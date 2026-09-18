Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Adana Adliyesi'nde hakim ve savcılarla bir araya geldi. Gürlek, 13. Yargı Paketi'nin ekim ayında çıkarılmasının planlandığını belirterek, yargılamaların hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Adana Adliyesi'ni ziyaret ederek hakim ve savcılarla bir araya geldi. Yargı mensuplarının görüş ve taleplerini dinleyen Gürlek, 13. Yargı Paketi'ne ilişkin de açıklamalarda bulundu.

13. Yargı Paketi'nin ekim ayında çıkarılmasının planlandığını söyleyen ve yeni pakette özellikle yargılamaların hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler üzerinde çalışıldığını belirten Gürlek, yargı mensuplarından gelen önerilerin kanun paketine işlendiğini ifade etti.

YENİ ATAMA VE TERFİ SİSTEMİ

Yargıda atama ve terfi sisteminde yapılan değişikliğe değinen Gürlek, yeni sistemde doğu-batı ayrımının bulunmadığını belirtti.

Atamalarda puanlama sistemine geçildiğini kaydeden Gürlek, meslektaşların tercihlerini yargının etkinliği ve verimliliğine göre yapacaklarını söyledi. Dosyaların makul ve hedef süre içerisinde sonuçlandırılmasına önem verdiklerini vurgulayan Gürlek, hızlı karar vermenin yanı sıra kararların adaletli ve isabetli olmasının da önemli olduğunu dile getirdi.

Gürlek, verilen kararların istinaf veya Yargıtay tarafından onanmasının da puanlamada artı puan olarak değerlendirileceğini belirtti. Yeni dönemde terfi, mesleki başarı ve ünvanlı görevlerde puan sisteminin esas alınacağını ifade etti.

"ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYANI BİRBİRİNDEN AYIRACAĞIZ"

Atama ve terfi dönemlerinde gecikmeye neden olan, verdiği kararlar başarısız veya istikrarsız bulunan ve mesaiye riayet etmeyen hakim ve savcıların eksi puan alacağını belirten Gürlek, bu kriterlerin atamalarda dikkate alınacağını söyledi.

Gürlek, "Çalışan hakim ve savcıyla çalışmayan hakim ve savcı meslektaşlarımızın birbirinden ayrılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! 13. Yargı Paketi için tarih belli oldu

135 ALO ADALET SİSTEMİ

Vatandaşların adalet hizmetlerine ilişkin taleplerine daha hızlı muhatap bulabilmesi amacıyla 135 Alo Adalet sisteminin hayata geçirildiğini belirten Gürlek, özellikle dosyaların gecikme nedenleri hakkında vatandaşların doğrudan bilgi alabilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Adana'daki lojman ihtiyacına ilişkin de açıklama yapan Gürlek, ihtiyaç doğrultusunda 60 lojman alınması konusunda talimat verdiklerini ve sorunun kısa sürede çözülmesini hedeflediklerini belirtti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI