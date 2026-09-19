Hayatı boyunca girdiği 19 seçimi de kaybeden Menderes Koçak'tan acı haber

Afyonkarahisar'da 39 yıl içerisinde girdiği bağımsız belediye başkanlığı, milletvekilliği ve muhtarlık olmak üzere 19 seçimi kaybeden Menderes Koçak, 64 yaşında vefat etti.

Afyonkarahisar'da 39 yıl içerisinde girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Menderes Koçak hayatını kaybetti.

Sandıklı ilçesine bağlı Kızılca köyünde hayat süren evli ve 3 çocuk babası çiftçi Menderes Koçak'ın adaylık serüveni, 1994 yılında köyünden muhtar adayı olmasıyla başladı.

Menderes Koçak

19 DEFA ADAY OLDU

Koçak, bugüne kadar 5 defa bağımsız Sandıklı Belediye Başkan adayı, 1 kez bağımsız Afyonkarahisar milletvekili adayı ve ilçenin farklı mahalleri ile köylerinden 11 defa muhtar adayı olmak üzere 19 kez aday oldu.

Hayatı boyunca girdiği 19 seçimi de kaybeden Menderes Koçaktan acı haber

HAYATINI KAYBETTİ

Bir süredir Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Koçak'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Seçim çalışmalarını elektrikli bisikletle yürüten Menderes Koçak'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI