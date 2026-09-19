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Spor

Bunu kimse beklemiyordu: Galatasaraylı yıldızdan sürpriz karar

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Bunu kimse beklemiyordu: Galatasaraylı yıldızdan sürpriz karar
Başlık ResmiBunu kimse beklemiyordu: Galatasaraylı yıldızdan sürpriz karar

Galatasaray'da 3'üncü sezonunu geçiren Senegalli futbolcu Ismail Jakobs'un, milli takım kariyeriyle ilgili dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi. Söz konusu haber, Senegal spor basınında çok konuşuldu.

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Galatasaray'da inişli çıkışlı bir grafik çizen, bu sezon 6 karşılaşmada 404 dakika süre alan Ismail Jakobs, çarpıcı bir iddiayla gündeme geldi.

"MİLLİ TAKIMA VEDA" İDDİASI

Senegal'den 2stv'nin haberine göre; 27 yaşındaki futbolcu, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası eleme müsabakaları kadrosuna davet edilmemesinin ardından Senegal Milli Takımı'nı bırakmaya karar verdi.

Ismail Jakobs
Başlık ResmiIsmail Jakobs

33 MAÇTA 2 ASİST

Senegal Milli Takımı formasıyla 33 karşılaşmada görev yapan Ismail Jakobs, bu maçlarda gol sevinci yaşayamazken, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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