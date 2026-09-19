Bunu kimse beklemiyordu: Galatasaraylı yıldızdan sürpriz karar

Galatasaray'da 3'üncü sezonunu geçiren Senegalli futbolcu Ismail Jakobs'un, milli takım kariyeriyle ilgili dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi. Söz konusu haber, Senegal spor basınında çok konuşuldu.

Galatasaray'da inişli çıkışlı bir grafik çizen, bu sezon 6 karşılaşmada 404 dakika süre alan Ismail Jakobs, çarpıcı bir iddiayla gündeme geldi.

"MİLLİ TAKIMA VEDA" İDDİASI

Senegal'den 2stv'nin haberine göre; 27 yaşındaki futbolcu, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası eleme müsabakaları kadrosuna davet edilmemesinin ardından Senegal Milli Takımı'nı bırakmaya karar verdi.

Ismail Jakobs

33 MAÇTA 2 ASİST

Senegal Milli Takımı formasıyla 33 karşılaşmada görev yapan Ismail Jakobs, bu maçlarda gol sevinci yaşayamazken, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ