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Spor

Trabzonspor tarih yazdı: Tek başına Süper Lig'in 17 kulübünü 2'ye katladı

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Trabzonspor tarih yazdı: Tek başına Süper Lig'in 17 kulübünü 2'ye katladı

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor, oyuncu satışından rekor para kazandı. Bonservis gelirinde Süper Lig'deki 17 kulübün toplam kazancını ikiye katlayan Karadeniz temsilcisi, eşine az rastlanır bir başarıya imza attı.

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Mısırlı yıldız Mohamed Salah'la 2 yıllık sözleşme imzalayarak küresel çapta gündeme oturan Trabzonspor, oyuncu satışında da rakiplerini kıskandırdı.

Christ Inao Oulai
Başlık ResmiChrist Inao Oulai
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62,8 MİLYON EURO GELİR

Bordo-mavililer, yeni sezon öncesi tam 62,8 milyon euro bonservis geliri elde etti. Buna karşılık Süper Lig'de mücadele eden, aralarında "3 büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu diğer 17 kulübün toplam oyuncu satış geliri yalnızca 27,9 milyon euroda kaldı.

Oleksandr Zubkov
Başlık ResmiOleksandr Zubkov

Sabah'te yer alan habere göre; Süper Lig'de bu sezon gerçekleşen toplam bonservis geliri 90,7 milyon euro oldu. Trabzonspor, uyguladığı başarılı transfer politikası sayesinde bu pastanın çok büyük bir dilimini tek başına aldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de diğer 17 kulübün toplamının iki katından bile daha fazla (62,8 milyon euro) kasasına para koymayı başardı.

Felipe Augusto
Başlık ResmiFelipe Augusto

TRABZONSPOR'UN OYUNCU SATIŞLARI

OyuncuKulüpBonservis (Euro)Bonus (Euro)
Christ Inao OulaiFiorentina26.000.0004.000.000
Felipe AugustoZenit15.000.0005.000.000
Oleksandr ZubkovAEK4.000.000500.000
Salih MalkoçoğluAl-Jazira3.750.000-
Mathias LovikMolde2.500.000-
Arif BoşlukKonyaspor550.000-
Serdar SaatçıÇorum FK500.000-
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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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