Trabzonspor tarih yazdı: Tek başına Süper Lig'in 17 kulübünü 2'ye katladı
Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor, oyuncu satışından rekor para kazandı. Bonservis gelirinde Süper Lig'deki 17 kulübün toplam kazancını ikiye katlayan Karadeniz temsilcisi, eşine az rastlanır bir başarıya imza attı.
Mısırlı yıldız Mohamed Salah'la 2 yıllık sözleşme imzalayarak küresel çapta gündeme oturan Trabzonspor, oyuncu satışında da rakiplerini kıskandırdı.
62,8 MİLYON EURO GELİR
Bordo-mavililer, yeni sezon öncesi tam 62,8 milyon euro bonservis geliri elde etti. Buna karşılık Süper Lig'de mücadele eden, aralarında "3 büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu diğer 17 kulübün toplam oyuncu satış geliri yalnızca 27,9 milyon euroda kaldı.
Sabah'te yer alan habere göre; Süper Lig'de bu sezon gerçekleşen toplam bonservis geliri 90,7 milyon euro oldu. Trabzonspor, uyguladığı başarılı transfer politikası sayesinde bu pastanın çok büyük bir dilimini tek başına aldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de diğer 17 kulübün toplamının iki katından bile daha fazla (62,8 milyon euro) kasasına para koymayı başardı.
TRABZONSPOR'UN OYUNCU SATIŞLARI
|Oyuncu
|Kulüp
|Bonservis (Euro)
|Bonus (Euro)
|Christ Inao Oulai
|Fiorentina
|26.000.000
|4.000.000
|Felipe Augusto
|Zenit
|15.000.000
|5.000.000
|Oleksandr Zubkov
|AEK
|4.000.000
|500.000
|Salih Malkoçoğlu
|Al-Jazira
|3.750.000
|-
|Mathias Lovik
|Molde
|2.500.000
|-
|Arif Boşluk
|Konyaspor
|550.000
|-
|Serdar Saatçı
|Çorum FK
|500.000
|-