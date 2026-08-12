Trabzonspor tarih yazdı: Tek başına Süper Lig'in 17 kulübünü 2'ye katladı

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor, oyuncu satışından rekor para kazandı. Bonservis gelirinde Süper Lig'deki 17 kulübün toplam kazancını ikiye katlayan Karadeniz temsilcisi, eşine az rastlanır bir başarıya imza attı.

Mısırlı yıldız Mohamed Salah'la 2 yıllık sözleşme imzalayarak küresel çapta gündeme oturan Trabzonspor, oyuncu satışında da rakiplerini kıskandırdı.

Christ Inao Oulai

62,8 MİLYON EURO GELİR

Bordo-mavililer, yeni sezon öncesi tam 62,8 milyon euro bonservis geliri elde etti. Buna karşılık Süper Lig'de mücadele eden, aralarında "3 büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu diğer 17 kulübün toplam oyuncu satış geliri yalnızca 27,9 milyon euroda kaldı.

Oleksandr Zubkov

Sabah'te yer alan habere göre; Süper Lig'de bu sezon gerçekleşen toplam bonservis geliri 90,7 milyon euro oldu. Trabzonspor, uyguladığı başarılı transfer politikası sayesinde bu pastanın çok büyük bir dilimini tek başına aldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de diğer 17 kulübün toplamının iki katından bile daha fazla (62,8 milyon euro) kasasına para koymayı başardı.

Felipe Augusto

TRABZONSPOR'UN OYUNCU SATIŞLARI

Oyuncu Kulüp Bonservis (Euro) Bonus (Euro) Christ Inao Oulai Fiorentina 26.000.000 4.000.000 Felipe Augusto Zenit 15.000.000 5.000.000 Oleksandr Zubkov AEK 4.000.000 500.000 Salih Malkoçoğlu Al-Jazira 3.750.000 - Mathias Lovik Molde 2.500.000 - Arif Boşluk Konyaspor 550.000 - Serdar Saatçı Çorum FK 500.000 -

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Trabzonspor'un maçları 40 ülkede canlı yayınlanacak

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası