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Spor

Trabzonspor'un maçları 40 ülkede canlı yayınlanacak

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Trabzonspor'un maçları 40 ülkede canlı yayınlanacak

Trabzonspor’un Süper Lig maçları 40 ülkede canlı yayınlanacak. Mısırlı yıldız, bütün gözlerin Trabzon’a çevrilmesine sebep oldu. Salah, bordo mavili takımın görünürlüğüne devasa bir katkı sağladı…

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Dünya futbolunda son dönemde en çok konuşulan transferlerden birisi hiç şüphesiz Muhammed Salah oldu. Liverpool’da geçen muhteşem kariyerini noktaladıktan sonra Trabzonspor’u seçen Mısırlı yıldız, bütün dünyada gözlerin Trabzon’a ve Türkiye’ye çevrilmesine sebep oldu. Yıldız futbolcunun transferinin ardından Trabzonspor’a yönelik küresel ilgi tavan yaptı. Turizm acenteleri Trabzon’a turlar düzenlemek için harekete geçerken, beIN Sports da bu ilgiye duyarsız kalmadı.

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Başlık ResmiMuhammed Salah

YANKI UYANDIRDI

Trabzonspor’un bu sezon Trendyol Süper Lig’de oynayacağı karşılaşmaların büyük bir bölümünü uluslararası yayın ağı üzerinden futbolseverlerle buluşturmayı planladığı belirtildi. Bu doğrultuda bordo mavili ekibin lig maçları Muhammed Salah’ın memleketi Mısır başta olmak üzere yaklaşık 40 ülkede canlı olarak ekranlara gelecek. Türk futbolu adına tarihî bir anlam taşıyan bu gelişmeyle birlikte Trabzonspor, dünya çapında son derece geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış olacak.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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