Muğla'da Türk bayrağını yakan kadın gözaltına alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde gece saatlerinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın Türk bayrağını yaktı. Polisin çalışması sonrasında şüpheli kadın evinde gözaltına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Türk bayrağını çakmakla yakan şüpheli gözaltına alındı.

Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki Kurşunlu Camisi civarında bir işletmenin önünde asılı olan Türk bayrağının hasar gördüğünü fark eden vatandaşlar durumu polise ihbar etti.

İhbar sonrasında bölgede inceleme gerçekleştiren emniyet ekipleri, etraftaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

BAYRAĞI YAKIP UZAKLAŞTI

Kamera kayıtlarından, yoldan geçen bir kadının durup elindeki çakmakla Türk bayrağını yaktığı ve uzaklaştığı belirlendi.

Polis, bayrağa zarar veren şahsın Ayşe A. (31) olduğunu tespit etti. Evinde gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

Muğlada Türk bayrağını yakan kadın gözaltına alındı

BELEDİYE BAŞKANI ARAS TEPKİ GÖSTERDİ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya sayfasından paylaştığı açıklamada, Türk bayrağının, bağımsızlığın, birlik ve beraberliğin ifadesi olduğunu vurgulayarak saldırıyı kınadı.

Aras, "Menteşe'mizde şanlı Türk bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin simgesi, şehitlerimizin emaneti olan ay yıldızlı bayrağımıza yapılan hiçbir saygısızlık kabul edilemez. Olayın sorumlusunun en kısa sürede tespit edilerek hukuk önünde gereken karşılığı alacağına inanıyorum." açıklamasını yaptı.

MHP Menteşe İlçe Başkanı Kadir Türk de paylaştığı açıklamada, olayın bütün yönleriyle araştırılmasını ve sorumlular hakkında gerekli adli işlemlerin yapılmasını talep etti.

Türk bayrağının, milletin bağımsızlığının, egemenliğinin ve vatan sevgisinin ifadesi olduğunu kaydeden Türk, "Ay yıldızlı bayrağımıza yönelik herhangi bir saldırı veya saygısızlık, milletimizin ortak değerlerine yönelik açık bir hadsizliktir." ifadelerini kullandı.

BAKMADAN GEÇME YAŞAM 16 saat 27 dakikada sürdü! THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu tamamlandı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası