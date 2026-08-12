Farah Zeynep Abdullah'tan 'AHBAP' ifadesi! "Babala TV'deydim" dedi, derneği es geçti

Kahramanmaraş depremleri sonrası yürütülen "AHBAPLAR suç örgütü" soruşturmasında ifade veren oyuncu Farah Zeynep Abdullah, dernekle ortak bir faaliyeti olmadığını beyan etti. Bağış toplamaya mesafeli yaklaştığını belirten Abdullah, "Yalnızca Babala TV'de sabahlara kadar görüşmeler yaparak koordinasyon sağlamaya çalıştım. Bunu da son derece iyi niyetlerle yürüttüm. Faydalı olduğumu da düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen "AHBAPLAR suç örgütü" soruşturması kapsamında savcılıkta ifade veren Farah Zeynep Abdullah, deprem döneminde AHBAP Derneği'nin çalışmalarına katılmadığını, derneğin faaliyetlerinin etki alanını genişletecek herhangi bir açıklamada bulunmadığını belirtti.

"ÇOK DAHA DERİN VE BÜYÜK SORUNLAR OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Soruşturmaya konu olayları önce medya üzerinden takip ettiğini belirten Abdullah, Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı müracaatın ardından olayın kamuoyuna yansıyan kısmından daha kapsamlı olduğunu öğrendiğini söyledi. Abdullah, ifadesinde, "Olan biteni önce medya üzerinden kendi imkanlarımla takip ettim. Şimdi de Cumhuriyet Başsavcılığınıza bizzat müracaat etmem üzerine kamuoyuna yansıyan kısmından çok daha derin ve büyük sorunlar olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Bu durum benim üzüntümü ve hayal kırıklığımı daha da arttırdı." ifadelerini kullandı.

Farah Zeynep Abdullah

"DERNEKLE İLGİLİ OLAN ÇALIŞMALARA KATILMADIM"

Deprem döneminde derneğin çalışmalarına katılmadığını belirten Abdullah, "Ben zaten o dönem dernekle ilgili olan çalışmalara katılmadım. Derneğin faaliyetlerinin etki alanını genişletecek herhangi bir açıklamada da bulunmadım." dedi.

O dönemde doğrudan bağış toplanması konusunda mesafeli olduğunu belirten Abdullah, depremzedelere karşı sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ifade ederek, "İç dünyamda yaşanan felaket üzerine doğrudan bağış toplanmasını da tam olarak bir yere oturtamamıştım. O yüzden yapılan çalışmalara çok mesafeli yaklaşmıştım ancak elbette ki yaşanan felaket üzerine bir sosyal sorumluluğum olduğunun bilincindeydim." ifadelerini kullandı.

Depremzedelerle doğrudan iletişim kurduğunu anlatan Abdullah, bu çalışmalarını kendi imkanlarıyla yürüttüğünü belirtti. Abdullah, "Bu bilinçle doğrudan depremzedelerle iletişimler kurdum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yaptığımı da düşünüyorum." dedi.

Haluk Levent

"AHBAP DERNEĞİ İLE KOORDİNELİ HERHANGİ BİR FAALİYETİM OLMADI"

Ahbap Derneği ile herhangi bir koordinasyon içinde olmadığını ifade eden Abdullah, "AHBAP Derneği ile koordineli bir şekilde herhangi bir faaliyetim de olmadı." diye konuştu.

"FAYDALI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Abdullah, deprem döneminde yaptığı çalışmalara ilişkin ise "Ben yalnızca Babala TV’de sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaparak yardımlar için bir koordinasyon sağlamaya çalıştım. Bunu da son derece iyi niyetlerle yürüttüm. Faydalı olduğumu da düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"BAĞIŞLARIN YERLİ YERİNDE KULLANILDIĞINI ÖĞRENİP MUTLU OLMAYI DİLERDİM"

Soruşturmaya konu iddialardan duyduğu üzüntüyü de dile getiren Abdullah, depremzedeler için toplanan bağışların amacına uygun şekilde kullanıldığını görmek istediğini söyledi. Farah, "Şu anda o dönem bir yaraya merhem olmak için toplanılmış olan bağışların yerli yerinde ve tam ihtiyaç giderici olarak kullanıldığını öğrenip mutlu olmayı dilerdim. Bununla gururlanmak isterdim ancak durumun tam aksi olduğunu, en azından iddiaların bu yönde olduğunu görmek benim için üzücüdür." dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İstanbul Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIİstanbul

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